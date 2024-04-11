На саммите Триморья участники выразили неуклонную поддержку Ураине в борьбе против рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
  •  82573 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
  •  91182 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  114353 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  146270 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  137906 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  133437 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117234 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  100021 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115939 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115641 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

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На саммите "Инициативы трех морей" была принята совместная декларация, в которой выражается приверженность более устойчивой Европе, более сильному трансатлантическому партнерству и непоколебимой поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии.

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На саммите Триморья участники выразили неуклонную поддержку Ураине в борьбе против рф

Разрешение ЕС на беспошлинную торговлю с ограничениями для Украины будет стимулировать экспорт на разных направлениях - Минагро

ЕС согласился продлить беспошлинную и бесквотную торговлю с Украиной на год для большинства товаров, что положительно повлияет на украинский экспорт в различных сферах, таких как биоэтанол, и продукты из зерновых и масличных культур.

Экономика •   •  18702 просмотра
Разрешение ЕС на беспошлинную торговлю с ограничениями для Украины будет стимулировать экспорт на разных направлениях - Минагро

В Facebook Messenger собираются улучшить обмен фото в формате HD

Meta улучшает возможности обмена фотографиями и видео в Facebook Messenger, позволяя пользователям делиться фотографиями в формате HD, большими файлами до 100 МБ и создавать совместные альбомы для групповых чатов.

Технологии •   •  16723 просмотра
В Facebook Messenger собираются улучшить обмен фото в формате HD

Закон об усилении мобилизации: кто может получить отсрочку от военной службы

Верховная Рада приняла закон, который предоставляет отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации определенным категориям лиц, в частности лицам с инвалидностью, многодетным родителям, опекунам, государственным служащим, студентам и другим.

Война •   •  18349 просмотра
Закон об усилении мобилизации: кто может получить отсрочку от военной службы

Словакия предоставила Украине две разминирующие машины и другую технику

Словакия предоставила Украине две механизированные машины для разминирования и другое инженерное оборудование для помощи в гуманитарном разминировании, в частности в деоккупированных населенных пунктах Херсонской области.

Война •   •  17686 просмотра
Словакия предоставила Украине две разминирующие машины и другую технику

Европейский парламент одобрил реформу рынка электроэнергии ЕС

Европейский парламент одобрил реформу рынка электроэнергии ЕС, направленную на уменьшение зависимости стоимости электроэнергии от цен на ископаемое топливо, ускорение внедрения возобновляемых источников энергии и защиту потребителей от скачков цен.

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Европейский парламент одобрил реформу рынка электроэнергии ЕС

россияне за неделю уничтожили более 100 гектаров леса на Лиманском направлении - Минприроды

Только за неделю россияне уничтожили более 100 гектаров леса на Лиманском направлении из-за постоянных обстрелов и минирования, превратив украинские леса в горящие поля.

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россияне за неделю уничтожили более 100 гектаров леса на Лиманском направлении - Минприроды

Пожар на Трипольской ТЭС локализовали, проводится разбор завалов

Пожар на Трипольской ТЭС, вызванный российским ракетным ударом, локализован: спасатели тушат пламя на отдельных участках и разбирают разрушенное здание машинного зала.

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Пожар на Трипольской ТЭС локализовали, проводится разбор завалов

Доходы Порошенко увеличились почти в 20 раз за два года широкомасштабной войны - НАПК

Петр Порошенко, глава парламентской фракции ЕС, задекларировал доход в размере 1,44 млрд грн в 2023 году, что почти в 20 раз превышает его довоенный доход в 2021 году, и вывел из Украины более 18 млн долл. через покупку иностранных ценных бумаг.

Экономика •   •  15645 просмотра
Доходы Порошенко увеличились почти в 20 раз за два года широкомасштабной войны - НАПК

Внеблоковый статус Украины и "заморозка" по линии фронта: Турция предлагает новый мирный план - росСМИ

Турция подготовила проект мирного договора, который предлагает "заморозку" линии фронта и внеблоковый статус для Украины с целью урегулирования украинско-российской войны.

Война •   •  16644 просмотра
Внеблоковый статус Украины и "заморозка" по линии фронта: Турция предлагает новый мирный план - росСМИ