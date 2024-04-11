На саммите Триморья участники выразили неуклонную поддержку Ураине в борьбе против рф

Саммит "Инициативы трех морей" принял совместную декларацию, в которой участники выразили приверженность идее увидеть более устойчивую Европу и крепкое трансатлантическое партнерство. Также участники выразили неуклонную поддержку Украине в борьбе против рф. Об этом заявил во время брифинга президент Литвы Гитанас Науседа, передает корреспондент УНН.

"Сегодняшний Саммит "Инициативы трех морей" принял совместную декларацию, которая, как я надеюсь, будет служить стимулом для того, что двигаться вперед во всех этих приоритетных сферах. В этой декларации мы выразили нашу приверженность идее увидеть более устойчивую Европу и крепкое трансатлантическое партнерство", - сообщил Науседа.

Он отметил, что было отмечено, что "Инициатива трех морей" сейчас имеет 143 приоритетных проектов в сфере транспорта, энергетики и цифровой сфере.

"На саммите мы также единодушно осудили российскую войну против Украины и выразили нашу неуклонную поддержку в борьбе против агрессора. Мы приветствуем решение Европейского совета начать процесс переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой, поскольку дальнейшее расширение Европейского Союза является предпосылкой для стабильности и процветания в нашем регионе", - сказал Науседа.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня перед началом саммита Триморья встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Лидеры государств обсудили последствия российских ударов этой ночью и насущные потребности в ПВО.