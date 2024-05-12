В Литве пройдут президентские выборы: вероятно, победит Науседа

В Литве сегодня пройдут президентские выборы. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Литовцы отправляются на избирательные участки в воскресенье, чтобы принять участие в президентских выборах.

По высокой вероятности, победить может нынешний президент Гитанас Науседа. Он известен своей поддержкой Украины в ее войне с рф и сосредоточенной кампанией на вопросах безопасности в стране Балтии.

Добавим

Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени, а результаты ожидаются после полуночи. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, что вероятно согласно опросам общественного мнения, повторное голосование состоится 26 мая.

Напомним,

В 2019 году Науседа одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав 66% голосов, победив бывшего министра финансов Симоните.

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