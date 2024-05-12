У Литві пройдуть президентські вибори: ймовірно, переможе Науседа
Київ • УНН
Сьогодні литовці голосуватимуть на президентських виборах, де чинний президент Гітанас Науседа має всі шанси на перемогу завдяки своїй підтримці України та зосередженню на питаннях безпеки.
У Литві сьогодні пройдуть президентські вибори. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Литовці вирушають на виборчі дільниці у неділю, щоб взяти участь у президентських виборах.
За високою вірогідністю, перемогти може нинішній президент Гітанас Науседа. Він відомий своєю підтримкою України у її війні з рф та зосередженою кампанією на питаннях безпеки в країні Балтії.
Додамо
Виборчі дільниці закриються о 20:00 за місцевим часом, а результати очікуються після півночі. Якщо жоден з кандидатів не набере більше ніж 50% голосів, що ймовірно згідно з опитуваннями громадської думки, повторне голосування відбудеться 26 травня.
Нагадаємо
У 2019 році Науседа здобув перемогу в другому турі президентських виборів, набравши 66% голосів, перемігши колишнього міністра фінансів Сімоніте.
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