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У Литві пройдуть президентські вибори: ймовірно, переможе Науседа

У Литві пройдуть президентські вибори: ймовірно, переможе Науседа

Київ • УНН

 • 110770 перегляди

Сьогодні литовці голосуватимуть на президентських виборах, де чинний президент Гітанас Науседа має всі шанси на перемогу завдяки своїй підтримці України та зосередженню на питаннях безпеки.

У Литві сьогодні пройдуть президентські вибори. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Литовці вирушають на виборчі дільниці у неділю, щоб взяти участь у президентських виборах.

За високою вірогідністю, перемогти може нинішній президент Гітанас Науседа. Він відомий своєю підтримкою України у її війні з рф та зосередженою кампанією на питаннях безпеки в країні Балтії.

Додамо

Виборчі дільниці закриються о 20:00 за місцевим часом, а результати очікуються після півночі. Якщо жоден з кандидатів не набере більше ніж 50% голосів, що ймовірно згідно з опитуваннями громадської думки, повторне голосування відбудеться 26 травня.

Нагадаємо

У 2019 році Науседа здобув перемогу в другому турі президентських виборів, набравши 66% голосів, перемігши колишнього міністра фінансів Сімоніте.

Литва надішле Україні необхідні системи протиповітряної оборони07.05.24, 01:27 • 25509 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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