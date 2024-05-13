Президентские выборы в Литве: кто встретится во втором туре и как кандидаты поддерживают Украину

В Литве после подсчета всех голосов на президентских выборах во второй тур проходят действующий глава государства Гитанас Науседа и премьер-министр страны Ингрида Шимоните. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi и LRT.

Детали

Науседа набрал 44,19 процента голосов избирателей, Шимоните - 19,78%. На третьей строчке оказался адвокат Игнас Вегеле, который баллотировался самостоятельно на президентских выборах. Он получил 12,47 процента голосов.

Поэтому в этом году повторился сценарий предыдущих президентских выборов 2019 года, когда Науседа и Шимоните также прошли во второй тур выборов.

По данным Центральной избирательной комиссии страны, за волеизъявление проголосовали 59,37% избирателей. Это самая высокая явка избирателей на президентских выборах за более чем два десятилетия.

Дополнение

Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните с начала полномасштабной войны поддерживают Украину. Недавно Ингрида Шимоните заявила, что готова отправить своих солдат в Украину на тренировочную миссию.

В свою очередь Науседа заявил, что поддерживает дискуссии относительно отправки западных военных в Украину для обучения украинских бойцов, и призвал Запад прекратить "проводить красные линии".

Также Президент Литвы поддерживает идею о возвращении в Украину военнообязанных, которые выехали в ЕС с началом полномасштабного вторжения.