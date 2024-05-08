Прем'єрка Литви готова направити війська в Україну для тренувальної місії - FT

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що готова відправити своїх солдатів в Україну на тренувальну місію. Про це вона сказала в інтерв'ю Financial Times, пише УНН.

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Інгріда Шимоніте повідомила FT, що "у неї є парламентський дозвіл надіслати війська в Україну з тренувальною метою - про що її уряд повідомляв раніше - але Київ ще не просив про це".

Шимоніте визнала, що росія розцінить це як провокацію, але додала: "Якби ми просто думали про відповідь росії, то ми б не могли нічого надіслати. Кожного другого тижня ви чуєте, що когось піддадуть ядерці".

Цього тижня росія проводила навчання з тактичної ядерної зброї у відповідь на коментарі Макрона. Шимоніте сумнівалася, що ця зброя буде використана, оскільки радіоактивні опади вразять і росію. "Більшість часу вітри дмуть із заходу на схід", - сухо зауважила вона.

За словами Шимоніте, росія посилює атаки на українську цивільну інфраструктуру, таку як електростанції, школи та лікарні. "росія намагається спровокувати нову хвилю людей, які втечуть з України, тому що там немає елементарних комунікацій і базових послуг", – сказала прем’єр-міністр Литви.

ЄС приймає понад 4,2 мільйона біженців з України. Але через два роки після початку війни люди в деяких європейських країнах критикують підтримку українців.

Шимоніте применшила повідомлення про те, що Литва допомагає повернути в Україну чоловіків боєздатного віку. "Ми не будемо організовувати депортації або шукати українських чоловіків у країні, оскільки це було б незаконно", - сказала Шимоніте, додавши, що ЄС гарантував їм захист до березня 2025 року.

Проте тим, щодо кого Київ доведе, що він ухилявся від військової служби, може бути відмовлено у постійному проживанні, сказала Шимоніте. Вона "бажала допомогти Україні, щоб вона мала потенціал для оновлення збройних сил і дала відпочити людям, які давно воюють".

Раніше

Президент Франції Еммануель Макрон виступив з пропозицією щодо можливої відправки європейських солдатів в Україну, хоча інші країни, як вказує видання, "остерігалися провокувати пряму конфронтацію з росією".