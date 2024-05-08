Премьер Литвы готова направить войска в Украину для тренировочной миссии - FT

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
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Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
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россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  213808 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109113 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120279 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120508 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120820 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  229059 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  212126 просмотра

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30 апреля 2024, 14:32  •  482508 просмотра

Премьер Литвы готова направить войска в Украину для тренировочной миссии - FT

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что готова направить литовские войска в Украину для проведения учебной миссии.

политика •   •  652 просмотра
Премьер Литвы готова направить войска в Украину для тренировочной миссии - FT

В Запорожье рф нанесла удар по инфраструктуре и парку, есть разрушения пожарной части: спасатели показали последствия

Российские ракетные удары имели целью объекты критической инфраструктуры, гражданские районы и пожарную часть в Запорожье, нанеся ущерб, но обошлось без жертв. 32 спасателя ликвидировали последствия.

Война •   •  3508 просмотра
В Запорожье рф нанесла удар по инфраструктуре и парку, есть разрушения пожарной части: спасатели показали последствия

Посол США отреагировала на массированную атаку на Украину: "Мы привлечем Россию к ответственности"

россия осуществила массированную ракетную и беспилотную атаку на объекты критической инфраструктуры по всей Украине, вызвав ущерб и ранения. Посол США в Украине пообещала привлечь Россию к ответственности за ее незаконную войну.

Война •   •  4530 просмотра
Посол США отреагировала на массированную атаку на Украину: "Мы привлечем Россию к ответственности"

Рада планирует рассмотреть законопроект о борьбе с электронным мошенничеством и "колл-центрами"

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за электронное и коммуникационное мошенничество, в том числе за незаконное использование персональных данных и банковской информации для завладения имуществом с помощью электронных средств.

Криминал и ЧП •   •  3648 просмотра
Рада планирует рассмотреть законопроект о борьбе с электронным мошенничеством и "колл-центрами"

Цена на биткоин упала до 62 тысяч долларов: в чем причина

Цена биткоина упала до $62 523 на фоне регуляторных проблем, снижения интереса к криптовалютным инвестиционным продуктам и укрепления доллара США.

Экономика •   •  4715 просмотра
Цена на биткоин упала до 62 тысяч долларов: в чем причина

ВАКС избрал меру пресечения экс-главе Фонда госимущества Сенниченко

ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю Фонда государственного имущества Сенниченко, который, по данным следствия, возглавлял преступную группу, которая в 2019-2021 годах завладела более 500 миллионами гривен государственных предприятий, таких как "Одесский припортовый завод" и "Объединенная горно-химическая компания".

Криминал и ЧП •   •  4559 просмотра
ВАКС избрал меру пресечения экс-главе Фонда госимущества Сенниченко

Наводил ракеты на Кривой Рог: задержан информатор российского "военкора"

Служба безопасности Украины задержала в Кривом Роге 27-летнего местного жителя, который координировал с российским "военачальником" расположение украинских позиций противовоздушной обороны и военных блокпостов для возможного нанесения ракетных ударов войсками рф.

Война •   •  6762 просмотра
Наводил ракеты на Кривой Рог: задержан информатор российского "военкора"

Коломойскому сообщили еще одно подозрение

Известному бизнесмену, подозреваемому в легализации имущества, добытого преступным путем, сообщено о подозрении в организации заказного убийства.

Криминал и ЧП •   •  6231 просмотра
Коломойскому сообщили еще одно подозрение

Приграничье Черниговщины, Сумщины и Харьковщины враг за сутки обстрелял 19 раз: прозвучало 77 взрывов

За минувшие сутки российские войска 19 раз обстреляли приграничные районы Сумской, Черниговской и Харьковской областей, вызвав 77 взрывов и повредив гражданскую инфраструктуру.

Война •   •  7846 просмотра
Приграничье Черниговщины, Сумщины и Харьковщины враг за сутки обстрелял 19 раз: прозвучало 77 взрывов

После обсуждения войны рф в Украине и вопросов экономики, Макрон и Си пообедали на высоте 2150 метров

Макрон и Си пообедали в горном ресторане на высоте 2150 метров над уровнем моря в Пиренеях, где в непривычной дипломатической обстановке обсудили войну россии в Украине и вопросы торговли.

политика •   •  8839 просмотра
После обсуждения войны рф в Украине и вопросов экономики, Макрон и Си пообедали на высоте 2150 метров