Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
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Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Премьер Литвы готова направить войска в Украину для тренировочной миссии - FT
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что готова направить литовские войска в Украину для проведения учебной миссии.
В Запорожье рф нанесла удар по инфраструктуре и парку, есть разрушения пожарной части: спасатели показали последствия
Российские ракетные удары имели целью объекты критической инфраструктуры, гражданские районы и пожарную часть в Запорожье, нанеся ущерб, но обошлось без жертв. 32 спасателя ликвидировали последствия.
Посол США отреагировала на массированную атаку на Украину: "Мы привлечем Россию к ответственности"
россия осуществила массированную ракетную и беспилотную атаку на объекты критической инфраструктуры по всей Украине, вызвав ущерб и ранения. Посол США в Украине пообещала привлечь Россию к ответственности за ее незаконную войну.
Рада планирует рассмотреть законопроект о борьбе с электронным мошенничеством и "колл-центрами"
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за электронное и коммуникационное мошенничество, в том числе за незаконное использование персональных данных и банковской информации для завладения имуществом с помощью электронных средств.
Цена на биткоин упала до 62 тысяч долларов: в чем причина
Цена биткоина упала до $62 523 на фоне регуляторных проблем, снижения интереса к криптовалютным инвестиционным продуктам и укрепления доллара США.
ВАКС избрал меру пресечения экс-главе Фонда госимущества Сенниченко
ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю Фонда государственного имущества Сенниченко, который, по данным следствия, возглавлял преступную группу, которая в 2019-2021 годах завладела более 500 миллионами гривен государственных предприятий, таких как "Одесский припортовый завод" и "Объединенная горно-химическая компания".
Наводил ракеты на Кривой Рог: задержан информатор российского "военкора"
Служба безопасности Украины задержала в Кривом Роге 27-летнего местного жителя, который координировал с российским "военачальником" расположение украинских позиций противовоздушной обороны и военных блокпостов для возможного нанесения ракетных ударов войсками рф.
Коломойскому сообщили еще одно подозрение
Известному бизнесмену, подозреваемому в легализации имущества, добытого преступным путем, сообщено о подозрении в организации заказного убийства.
Приграничье Черниговщины, Сумщины и Харьковщины враг за сутки обстрелял 19 раз: прозвучало 77 взрывов
За минувшие сутки российские войска 19 раз обстреляли приграничные районы Сумской, Черниговской и Харьковской областей, вызвав 77 взрывов и повредив гражданскую инфраструктуру.
После обсуждения войны рф в Украине и вопросов экономики, Макрон и Си пообедали на высоте 2150 метров
Макрон и Си пообедали в горном ресторане на высоте 2150 метров над уровнем моря в Пиренеях, где в непривычной дипломатической обстановке обсудили войну россии в Украине и вопросы торговли.