Премьер Литвы готова направить войска в Украину для тренировочной миссии - FT

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что готова отправить своих солдат в Украину на тренировочную миссию. Об этом она сказала в интервью Financial Times, пишет УНН.

Детали

Ингрида Шимоните сообщила FT, что "у нее есть парламентское разрешение направить войска в Украину с тренировочной целью - о чем ее правительство сообщало ранее - но Киев еще не просил об этом".

Шимоните признала, что Россия расценит это как провокацию, но добавила: "Если бы мы просто думали об ответе России, то мы бы не могли ничего прислать. Каждую вторую неделю вы слышите, что кого-то подвергнут ядерке".

На этой неделе россия проводила учения по тактическому ядерному оружию в ответ на комментарии Макрона. Шимоните сомневалась, что это оружие будет использовано, поскольку радиоактивные осадки поразят и Россию. "Большую часть времени ветры дуют с запада на восток", - сухо заметила она.

По словам Шимоните, россия усиливает атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру, такую как электростанции, школы и больницы. "Россия пытается спровоцировать новую волну людей, которые сбегут из Украины, потому что там нет элементарных коммуникаций и базовых услуг", - сказала премьер-министр Литвы.

ЕС принимает более 4,2 миллиона беженцев из Украины. Но спустя два года после начала войны люди в некоторых европейских странах критикуют поддержку украинцев.

Шимоните преуменьшила сообщения о том, что Литва помогает вернуть в Украину мужчин боеспособного возраста. "Мы не будем организовывать депортации или искать украинских мужчин в стране, поскольку это было бы незаконно", - сказала Шимоните, добавив, что ЕС гарантировал им защиту до марта 2025 года.

Однако тем, в отношении кого Киев докажет, что он уклонялся от военной службы, может быть отказано в постоянном проживании, сказала Шимоните. Она "хотела помочь Украине, чтобы она имела потенциал для обновления вооруженных сил и дала отдохнуть людям, которые давно воюют".

Ранее

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением о возможной отправке европейских солдат в Украину, хотя другие страны, как указывает издание, "остерегались провоцировать прямую конфронтацию с Россией".