Президентські вибори у Литві: хто зустрінеться у другому турі і як кандидати підтримують Україну
Київ • УНН
Гітанас Науседа та Інгріда Шимоніте зустрінуться у другому турі президентських виборів у Литві. У першому турі Науседа отримав 44,19% голосів виборців, а Шимоніте - 19,78%.
У Литві після підрахунку всіх голосів на президентських виборах до другого туру проходять чинний голова держави Гітанас Науседа та прем'єр-міністр країни Інгріда Шимоніте. Про це повідомляє УНН з посиланням на Delfi та LRT.
Деталі
Науседа набрав 44,19 відсотка голосів виборців, Шимоніте - 19,78%. На третій сходинці опинився адвокат Ігнас Вегеле, який балотувався самостійно на президентських виборах. Він отримав 12,47 відсотка голосів.
Тож цього року повторився сценарій попередніх президентських виборів 2019 року, коли Науседа та Шимоніте також пройшли до другого туру виборів.
За даними Центральної виборчої комісії країни, про волевиявлення проголосували 59,37% виборців. Це найвища явка виборців на президентських виборах за понад два десятиліття.
Доповнення
Гітанас Науседа та Інгріда Шимоніте з початку повномасштабної війни підтримують Україну. Нещодавно Інгріда Шимоніте заявила, що готова відправити своїх солдатів в Україну на тренувальну місію.
Своєю чергою Науседа заявив, що підтримує дискусії щодо відправки західних військових в Україну для навчання українських бійців, і закликав Захід припинити "проводити червоні лінії".
Також Президент Литви підтримує ідею щодо повернення до України військовозобов'язаних, котрі виїхали в ЄС з початком повномасштабного вторгнення.