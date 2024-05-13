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Президентські вибори у Литві: хто зустрінеться у другому турі і як кандидати підтримують Україну

Київ • УНН

 • 25724 перегляди

Гітанас Науседа та Інгріда Шимоніте зустрінуться у другому турі президентських виборів у Литві. У першому турі Науседа отримав 44,19% голосів виборців, а Шимоніте - 19,78%.

У Литві після підрахунку всіх голосів на президентських виборах до другого туру проходять чинний голова держави Гітанас Науседа та прем'єр-міністр країни Інгріда Шимоніте. Про це повідомляє УНН з посиланням на Delfi та LRT.

Деталі 

 Науседа набрав 44,19 відсотка голосів виборців, Шимоніте - 19,78%.  На третій сходинці опинився адвокат Ігнас Вегеле, який балотувався самостійно на президентських виборах. Він отримав 12,47 відсотка голосів.

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Тож цього року повторився сценарій попередніх президентських виборів 2019 року, коли Науседа та  Шимоніте також пройшли до другого туру виборів. 

За даними Центральної виборчої комісії країни, про волевиявлення проголосували 59,37% виборців. Це найвища явка виборців на президентських виборах за понад два десятиліття. 

Доповнення

Гітанас Науседа та Інгріда Шимоніте з початку повномасштабної війни підтримують Україну. Нещодавно Інгріда Шимоніте заявила, що готова відправити своїх солдатів в Україну на тренувальну місію.

Своєю чергою Науседа заявив, що підтримує дискусії щодо відправки західних військових в Україну для навчання українських бійців, і закликав Захід припинити "проводити червоні лінії".

Також Президент Литви підтримує ідею щодо повернення до України військовозобов'язаних, котрі виїхали в ЄС з початком повномасштабного вторгнення.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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