Президент Литви підтримав ідею щодо повернення до України військовозобов'язаних чоловіків

Президент Литви Гітанас Науседа підтримує ідею щодо повернення до України військовозобов'язаних, котрі виїхали в ЄС з початком повномасштабного вторгнення. Про це пише LRT, передає УНН.

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За його словами, Україна повинна мати мобілізаційний план, а її союзники повинні допомагати Києву в усіх сенсах.

Україна повинна мати свої мобілізаційні плани. Україна повинна мати засоби та інструменти, щоб запросити своїх молодих чоловіків служити своїй батьківщині. Ми повинні співпрацювати з Україною в усіх сенсах

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Тим часом у Департаменті міграції підкреслюють, що наразі немає правових підстав, які б зобов'язували Литву допомагати Україні в процесі мобілізації.

Це політичне питання. Той факт, що Україна чи інша країна оголосила мобілізацію, не має на нас жодного впливу, згідно з нашим законодавством. Будь-яка реакція, якщо вона буде, буде політичним рішенням Литви