Президент Литви підтримав ідею щодо повернення до України військовозобов'язаних чоловіків
Київ • УНН
Президент Литви Гітанас Науседа підтримує ідею повернення в Україну призовників, які виїхали до ЄС на початку повномасштабного вторгнення, заявляючи, що Україна повинна мати мобілізаційні плани, а її союзники повинні всіляко допомагати Києву.
Президент Литви Гітанас Науседа підтримує ідею щодо повернення до України військовозобов'язаних, котрі виїхали в ЄС з початком повномасштабного вторгнення. Про це пише LRT, передає УНН.
Деталі
За його словами, Україна повинна мати мобілізаційний план, а її союзники повинні допомагати Києву в усіх сенсах.
Україна повинна мати свої мобілізаційні плани. Україна повинна мати засоби та інструменти, щоб запросити своїх молодих чоловіків служити своїй батьківщині. Ми повинні співпрацювати з Україною в усіх сенсах
Доповнення
Тим часом у Департаменті міграції підкреслюють, що наразі немає правових підстав, які б зобов'язували Литву допомагати Україні в процесі мобілізації.
Це політичне питання. Той факт, що Україна чи інша країна оголосила мобілізацію, не має на нас жодного впливу, згідно з нашим законодавством. Будь-яка реакція, якщо вона буде, буде політичним рішенням Литви
Нагадаємо
Міністерство закордонних справ України тимчасово призупинило прийом нових заяв на консульські послуги від українських чоловіків віком 18-60 років, які тимчасово перебувають за кордоном, у зв'язку з новим законом про військову службу та мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року.