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Президент Литви підтримав ідею щодо повернення до України військовозобов'язаних чоловіків

Президент Литви підтримав ідею щодо повернення до України військовозобов'язаних чоловіків

Київ • УНН

 • 108342 перегляди

Президент Литви Гітанас Науседа підтримує ідею повернення в Україну призовників, які виїхали до ЄС на початку повномасштабного вторгнення, заявляючи, що Україна повинна мати мобілізаційні плани, а її союзники повинні всіляко допомагати Києву.

Президент Литви Гітанас Науседа підтримує ідею щодо повернення до України військовозобов'язаних, котрі виїхали в ЄС з початком повномасштабного вторгнення. Про це пише LRT, передає УНН.

Деталі 

За його словами, Україна повинна мати мобілізаційний план, а її союзники повинні допомагати Києву в усіх сенсах.

Україна повинна мати свої мобілізаційні плани. Україна повинна мати засоби та інструменти, щоб запросити своїх молодих чоловіків служити своїй батьківщині. Ми повинні співпрацювати з Україною в усіх сенсах

- заявив Науседа. 

Доповнення

Тим часом у Департаменті міграції підкреслюють, що наразі немає правових підстав, які б зобов'язували Литву допомагати Україні в процесі мобілізації. 

Це політичне питання. Той факт, що Україна чи інша країна оголосила мобілізацію, не має на нас жодного впливу, згідно з нашим законодавством. Будь-яка реакція, якщо вона буде, буде політичним рішенням Литви

- наголосила голова Департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте.

Нагадаємо

Міністерство закордонних справ України тимчасово призупинило прийом нових заяв на консульські послуги від українських чоловіків віком 18-60 років, які тимчасово перебувають за кордоном, у зв'язку з новим законом про військову службу та мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року.

Володимир Омельченко

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