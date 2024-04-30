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Президент Литвы поддержал идею о возвращении в Украину военнообязанных мужчин
Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает идею возвращения в Украину призывников, которые выехали в ЕС в начале полномасштабного вторжения, заявляя, что Украина должна иметь мобилизационные планы, а ее союзники должны всячески помогать Киеву.
Турция поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов на пост главы НАТО - СМИ
Турция готова поддержать кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего Генерального секретаря НАТО, но он все еще нуждается в одобрении Венгрии, Румынии, Словакии, чтобы обеспечить единодушный консенсус, необходимый для назначения.
FT: в ЕС могут начать расследование в отношении Facebook и Instagram из-за распространения роспропаганды
Европейский Союз будет расследовать деятельность компании Meta (Facebook и Instagram) из-за опасений, что ее модерация в социальных сетях недостаточно эффективна, чтобы остановить распространенную политическую рекламу и дезинформацию из-за рубежа, которая может подорвать будущие европейские выборы.
"Это как будто пукнуть в дерево": Фицо высмеял словаков, которые собрали 4 миллиона евро на ВСУ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высмеял словаков, которые собрали 4 миллиона евро на поддержку Вооруженных сил Украины, предпочитая мирное урегулирование и прекращение огня вместо военной помощи.
Убийство украинских военных в Германии: один из погибших был бойцом ДШВ
На днях в Германии убили двух украинских военных, которые прибыли туда на лечение. Один из погибших ранее служил в Десантно-штурмовых войсках и получил ранения в боях за Белогоровку.
Сирский прокомментировал визит главы НАТО Столтенберга в Киев
В Национальном университете обороны Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга приветствовали Президент Украины Владимир Зеленский, Министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский во время его визита в Украину.
российский удар по Одессе: количество пострадавших возросло до 32
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате российского ракетного удара по набережной в Одессе погибли 4 человека, еще 32 получили ранения, в том числе 2 детей.
В Харькове зацвела редкая желтая магнолия в Харькове
Уникальная желтая магнолия расцвела в Центральном парке Харькова, сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.
В оккупированной Евпатории россияне уничтожили уникальную мозаику "Гуцульский танец" - КРЦ
Оккупанты в Евпатории (Кезлев), Крым, уничтожили уникальную мозаику "Гуцульский танец" на фасаде бывшего пансионата "Родничок", чтобы расчистить территорию для строительства многоэтажного жилья, несмотря на призывы активистов сохранить ее.
Первый визит британской королевской особы с 2014 года: в Киев прибыла герцогиня Эдинбургская
Герцогиня Эдинбургская Софи Хелен посетила Украину впервые с момента вторжения россии, где встретилась с жертвами сексуального насилия и пыток, связанных с конфликтом, принудительно депортированными детьми, а также продемонстрировала солидарность с жертвами российской агрессии.