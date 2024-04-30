Президент Литвы поддержал идею о возвращении в Украину военнообязанных мужчин

Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает идею о возвращении в Украину военнообязанных, которые выехали в ЕС с началом полномасштабного вторжения. Об этом пишет LRT, передает УНН.

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По его словам, Украина должна иметь мобилизационный план, а ее союзники должны помогать Киеву во всех смыслах.

Украина должна иметь свои мобилизационные планы. Украина должна иметь средства и инструменты, чтобы пригласить своих молодых мужчин служить своей родине. Мы должны сотрудничать с Украиной во всех смыслах - заявив Науседа.

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Между тем в Департаменте миграции подчеркивают, что пока нет правовых оснований, которые бы обязывали Литву помогать Украине в процессе мобилизации.

Это политический вопрос. Тот факт, что Украина или другая страна объявила мобилизацию, не имеет на нас никакого влияния, согласно нашему законодательству. Любая реакция, если она будет, будет политическим решением Литвы - подчеркнула глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины временно приостановило прием новых заявлений на консульские услуги от украинских мужчин в возрасте 18-60 лет, которые временно находятся за рубежом, в связи с новым законом о военной службе и мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.