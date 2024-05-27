Зеленский договорился с президентом Литвы о двустороннем соглашении в рамках декларации G7

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил литовского лидера с переизбранием, обсудил предстоящие международные мероприятия и договорился о подписании двустороннего соглашения в ближайшее время.
Состояние премьера Словакии Фицо улучшается - правительство
Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо постепенно улучшается после того, как 15 мая он получил четыре ранения во время покушения.
Немецкий экс-военный осужден за шпионаж в пользу россии
Бывший офицер немецкой армии был приговорен к трем с половиной годам тюремного заключения за шпионаж в пользу российских спецслужб путем передачи секретной военной информации.
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
Иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес из-за рисков, связанных с военной агрессией и отсутствием прозрачности и надлежащего раскрытия информации о бизнесе.
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Два человека были ранены, один из них тяжело, когда российская ракета попала в автомойку самообслуживания в Снигиревке Николаевской области.
рф развернула инфоркампанию к 10-летию начала боев за Донецкий аэропорт - ЦПД при СНБО
россия начала дезинформационную кампанию с целью переложить ответственность за начало войны на Украину в 10-ю годовщину боев за Донецкий аэропорт.
Электроника и боеприпасы: Столтенберг рассказал, как Китай и КНДР помогают россии в войне против Украины
Северная Корея и Китай являются наиболее весомыми сторонниками войны россии против Украины, предоставляя военную помощь, микроэлектронику для ракет и танков, а также более миллиона артиллерийских снарядов, в то время, как рф делится с КНДР технологиями, которые позволяют им развивать ракетную и ядерную программы.
Столтенберг ожидает согласования в июле усиления роли НАТО по поддержке Украины и многолетних финансовых обязательств
Генеральный секретарь НАТО ожидает, что члены Альянса договорятся об усилении роли НАТО в организации, обеспечении, планировании и доставке поставок для обеспечения более стабильных потоков поставок в Украину до саммита Альянса в июле, а также о многолетних финансовых обязательствах по долгосрочной поддержке.
В Испании Зеленского лично встретил Король Фелипе VI в Испании
Король Испании Фелипе VI лично поздравил украинскую делегацию во главе с Президентом Владимиром Зеленским по прибытии в Испанию.
Не справился с течением: на Закарпатье в реке Уж утонул 15-летний юноша
Спасатели около суток искали тело 15-летнего юноши, который не справился с течением. Сейчас тело парня уже передали работника правооронних орагнів.