Зеленский договорился с президентом Литвы о двустороннем соглашении в рамках декларации G7

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил литовского лидера Гитанаса Науседу с победой на выборах. Кроме того, во время разговора стороны договорились о подписании двустороннего соглашения. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram-канале.

Детали

По дороге в Испанию провел телефонный разговор с Президентом Литвы Гитанасом Науседой. Поздравил его с убедительной победой на выборах и пожелал вдохновения в дальнейшей работе для процветания Литвы - рассказал Зеленский.

По его словам, они обсудили подготовку к важным международным мероприятиям - Саммиту мира в Швейцарии, Саммиту Европейского совета и Саммиту НАТО.

Зеленский прибыл в Испанию: планирует подписать соглашение по безопасности и обсудить военную помощь

Президент Украины подчеркнул, что Науседа лично прилагает немало усилий, чтобы эти мероприятия завершились успехом для Киева, европейского единства и глобальной безопасности.

Договорились в ближайшее время подписать двустороннее соглашение в рамках декларации G7, заключенной именно в Вильнюсе - подытожил Владимир Зеленский.

Напомним

Президент Литвы Гитанас Науседа переизбрался на второй срок, набрав 75% голосов во втором туре президентских выборов. Второй кандидат - премьер-министр Ингрида Шимоните набрала 22%.