Зеленський домовився з президентом Литви про двосторонню угоду в рамках декларації G7

ukenru
10:47 • 29429 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 47793 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 48430 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 63221 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 77683 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 114887 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 138004 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140003 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 247351 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171325 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
5.4 м/с
36 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

29 березня, 04:24 • 15770 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 40948 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 22988 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 44021 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 32208 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 247355 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 365627 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 380426 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 295533 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 368325 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 1710 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 1969 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62486 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 78954 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 90151 перегляди
Актуальне
Зеленський домовився з президентом Литви про двосторонню угоду в рамках декларації G7

Зеленський домовився з президентом Литви про двосторонню угоду в рамках декларації G7

Київ • УНН

 • 14600 перегляди

Президент України Володимир Зеленський привітав литовського лідера з переобранням, обговорив майбутні міжнародні заходи та домовився про підписання двосторонньої угоди найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський привітав литовського лідера Гітанаса Наусєду з перемогою на виборах. Окрім того, під час розмови сторони домовились про підписання двосторонньої угоди. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави у Telegram-каналі.

Деталі

Дорогою до Іспанії провів телефонну розмову з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Привітав його з переконливою перемогою на виборах і побажав наснаги в подальшій роботі для процвітання Литви

- розповів Зеленський. 

За його словами, вони обговорили підготовку до важливих міжнародних заходів – Саміту миру у Швейцарії, Саміту Європейської ради та Саміту НАТО.

Зеленський прибув до Іспанії: планує підписати безпекову угоду та обговорити військову допомогу27.05.24, 13:32 • 16741 перегляд

Президент України наголосив, що Наусєда особисто докладає чимало зусиль, щоб ці заходи завершились успіхом для Києва, європейської єдності та глобальної безпеки.

Домовилися найближчим часом підписати двосторонню угоду в межах декларації G7, укладеної саме у Вільнюсі

- підсумував Володимир Зеленський. 

Нагадаємо

Президент Литви Гітанас Науседа переобрався на другий термін, набравши 75% голосів у другому турі президентських виборів. Другий кандидат - прем'єр-міністрка Інгріда Шимоніте набрала 22%. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Політика
shveitsariiaШвейцарія
vilniusВільнюс
telegramTelegram
hitanas-nausedaГітанас Науседа
lytvaЛитва
ispaniiaІспанія
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,458.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,851.51