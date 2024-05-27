Зеленський домовився з президентом Литви про двосторонню угоду в рамках декларації G7
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський привітав литовського лідера з переобранням, обговорив майбутні міжнародні заходи та домовився про підписання двосторонньої угоди найближчим часом.
Президент України Володимир Зеленський привітав литовського лідера Гітанаса Наусєду з перемогою на виборах. Окрім того, під час розмови сторони домовились про підписання двосторонньої угоди. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави у Telegram-каналі.
Деталі
Дорогою до Іспанії провів телефонну розмову з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Привітав його з переконливою перемогою на виборах і побажав наснаги в подальшій роботі для процвітання Литви
За його словами, вони обговорили підготовку до важливих міжнародних заходів – Саміту миру у Швейцарії, Саміту Європейської ради та Саміту НАТО.
Зеленський прибув до Іспанії: планує підписати безпекову угоду та обговорити військову допомогу27.05.24, 13:32 • 16741 перегляд
Президент України наголосив, що Наусєда особисто докладає чимало зусиль, щоб ці заходи завершились успіхом для Києва, європейської єдності та глобальної безпеки.
Домовилися найближчим часом підписати двосторонню угоду в межах декларації G7, укладеної саме у Вільнюсі
Нагадаємо
Президент Литви Гітанас Науседа переобрався на другий термін, набравши 75% голосів у другому турі президентських виборів. Другий кандидат - прем'єр-міністрка Інгріда Шимоніте набрала 22%.