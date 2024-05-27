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Президент Литви Науседа переміг у другому турі виборів

Президент Литви Науседа переміг у другому турі виборів

Київ • УНН

 • 25707 перегляди

Президент Литви Гітанас Науседа переобрався на другий термін, набравши 75% голосів у другому турі президентських виборів.

Президент Литви Гітанас Науседа переміг у другому турі президентських виборів. За попередніми даними головної виборчої комісії, за нього проголосувало понад 75% виборців. Другий кандидат - прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте набрала 22%, передає УНН.

Деталі

Гітанас Науседа пообіцяв продовжити нинішній зовнішньополітичний курс Литви та висловив сподівання, що Литва отримає ще більше користі від співпраці з Євросоюзом та НАТО.

Цей термін стане другим та останнім для Гітанаса Науседи. Згідно з конституцією Литви, президент не може обиратися понад два рази поспіль.

Контекст

Гітанас Науседа економіст за освітою, навчався у Вільнюському університеті. Також має ступінь доктора соціальних наук. Він працював в Інституті економіки та приватизації, Державній службі цін та конкуренції, Банку Литви. Майже 30 років викладав у Вільнюському університеті та 18 років працював у приватному банку.

На виборах у Литві лідирує чинний президент Науседа27.05.24, 00:07 • 22218 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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