Президент Литви Науседа переміг у другому турі виборів
Київ • УНН
Президент Литви Гітанас Науседа переобрався на другий термін, набравши 75% голосів у другому турі президентських виборів.
Президент Литви Гітанас Науседа переміг у другому турі президентських виборів. За попередніми даними головної виборчої комісії, за нього проголосувало понад 75% виборців. Другий кандидат - прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте набрала 22%, передає УНН.
Деталі
Гітанас Науседа пообіцяв продовжити нинішній зовнішньополітичний курс Литви та висловив сподівання, що Литва отримає ще більше користі від співпраці з Євросоюзом та НАТО.
Цей термін стане другим та останнім для Гітанаса Науседи. Згідно з конституцією Литви, президент не може обиратися понад два рази поспіль.
Контекст
Гітанас Науседа економіст за освітою, навчався у Вільнюському університеті. Також має ступінь доктора соціальних наук. Він працював в Інституті економіки та приватизації, Державній службі цін та конкуренції, Банку Литви. Майже 30 років викладав у Вільнюському університеті та 18 років працював у приватному банку.
На виборах у Литві лідирує чинний президент Науседа27.05.24, 00:07 • 22218 переглядiв