На виборах у Литві лідирує чинний президент Науседа
Київ • УНН
Чинний президент Гітанас Науседа лідирує з 76,64% голосів у другому турі президентських виборів у Литві, а прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте - з 23,85%.
У Литві у другому турі президентських виборів лідирує чинний очільник держави Ґітанас Науседа, повідомила Головна виборча комісія країни, передає УНН.
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Станом на північ 27 травня у Науседи 76,64%. Його опонентка, чинна прем'єр-міністерка Інґріда Шимоніте, отримує 23,85%.
Поки що явка склала 49,30%.
Наразі отримано дані з 1723 виборчих дільниць (всього 1895).
Минулого разу Науседу обрали на пост президента у 2019 році: тоді у другий тур він теж вийшов з Шимоніте. У результаті - 66,72% та 33,28% відповідно.
Обидва кандидати підтримують Україну.
У Литві триває другий тур виборів президента26.05.24, 14:53 • 24128 переглядiв