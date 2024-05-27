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На виборах у Литві лідирує чинний президент Науседа

На виборах у Литві лідирує чинний президент Науседа

Київ • УНН

 • 22219 перегляди

Чинний президент Гітанас Науседа лідирує з 76,64% голосів у другому турі президентських виборів у Литві, а прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте - з 23,85%.

У Литві у другому турі президентських виборів лідирує чинний очільник держави Ґітанас Науседа, повідомила Головна виборча комісія країни, передає УНН.

Деталі

Станом на північ 27 травня у Науседи 76,64%. Його опонентка, чинна прем'єр-міністерка Інґріда Шимоніте, отримує 23,85%.

Поки що явка склала 49,30%.

Наразі отримано дані з 1723 виборчих дільниць (всього 1895).

Минулого разу Науседу обрали на пост президента у 2019 році: тоді у другий тур він теж вийшов з Шимоніте. У результаті - 66,72% та 33,28% відповідно.

Обидва кандидати підтримують Україну.

У Литві триває другий тур виборів президента26.05.24, 14:53 • 24128 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаВибори 2014
hitanas-nausedaГітанас Науседа
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