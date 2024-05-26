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У Литві триває другий тур виборів президента

У Литві триває другий тур виборів президента

Київ • УНН

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У Литві триває другий тур президентських виборів. Суперницею чинного президента Гітанаса Науседи є Інгріда Шимоніте, яка наразі обіймає посаду глави уряду.

В Литві проходить голосування у другому турі президентських виборів. Президент Гітанас Науседа і прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте - два кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів у першому турі два тижні тому, змагаються за найвищу посаду в країні. Про це передає Литовське національне радіо і телебачення, повідомляє УНН.

Деталі

26 травня вранці розпочався другий тур президентських виборів у Литві. Близько 2,4 мільйона виборців обирають главу держави балтійської країни-члена ЄС і НАТО на наступні п'ять років. У двобої за найвищу державну посаду протистоять  чинний президент Гітанас Науседа і глава уряду Інгріда Сімоніте.

Науседа з 43,95% голосів впевнено переміг у першому турі виборів 12 травня, але не набрав необхідної абсолютної більшості голосів. Прем'єр-міністр Шимоніте отримала 20,05% голосів.

Виборчі дільниці відкриті з 7 ранку до 8 вечора (з 6 ранку до 7 вечора за польським часом). За даними Центральної виборчої комісії, попередні результати голосування очікуються до півночі неділі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Литва надішле Україні необхідні системи протиповітряної оборони. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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