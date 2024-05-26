У Литві триває другий тур виборів президента
Київ • УНН
У Литві триває другий тур президентських виборів. Суперницею чинного президента Гітанаса Науседи є Інгріда Шимоніте, яка наразі обіймає посаду глави уряду.
В Литві проходить голосування у другому турі президентських виборів. Президент Гітанас Науседа і прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте - два кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів у першому турі два тижні тому, змагаються за найвищу посаду в країні. Про це передає Литовське національне радіо і телебачення, повідомляє УНН.
Деталі
26 травня вранці розпочався другий тур президентських виборів у Литві. Близько 2,4 мільйона виборців обирають главу держави балтійської країни-члена ЄС і НАТО на наступні п'ять років. У двобої за найвищу державну посаду протистоять чинний президент Гітанас Науседа і глава уряду Інгріда Сімоніте.
Науседа з 43,95% голосів впевнено переміг у першому турі виборів 12 травня, але не набрав необхідної абсолютної більшості голосів. Прем'єр-міністр Шимоніте отримала 20,05% голосів.
Виборчі дільниці відкриті з 7 ранку до 8 вечора (з 6 ранку до 7 вечора за польським часом). За даними Центральної виборчої комісії, попередні результати голосування очікуються до півночі неділі.
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Раніше УНН повідомляв, що Литва надішле Україні необхідні системи протиповітряної оборони.