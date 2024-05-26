В Литве продолжается второй тур выборов президента
Киев • УНН
В Литве продолжается второй тур президентских выборов. Соперницей действующего президента Гитанаса Науседы является Ингрида Шимоните, которая сейчас занимает должность главы правительства.
В Литве проходит голосование во втором туре президентских выборов. Президент Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните - два кандидата, которые получили наибольшее количество голосов в первом туре две недели назад, соревнуются за высший пост в стране. Об этом передает Литовское национальное радио и телевидение, сообщает УНН.
Детали
26 мая утром начался второй тур президентских выборов в Литве. Около 2,4 миллиона избирателей выбирают главу государства балтийской страны-члена ЕС и НАТО на следующие пять лет. В поединке за высший государственный пост противостоят действующий президент Гитанас Науседа и глава правительства Ингрида Симоните.
Науседа с 43,95% голосов уверенно победил в первом туре выборов 12 мая, но не набрал необходимого абсолютного большинства голосов. Премьер-министр Шимоните получила 20,05% голосов.
Избирательные участки открыты с 7 утра до 8 вечера (с 6 утра до 7 вечера по польскому времени). По данным Центральной избирательной комиссии, предварительные результаты голосования ожидаются до полуночи воскресенья.
Напомним,
Ранее УНН сообщал, что Литва пришлет Украине необходимые системы противовоздушной обороны.
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