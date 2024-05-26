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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Литве продолжается второй тур выборов президента

В Литве продолжается второй тур выборов президента

Киев  •  УНН

26 мая 2024, 11:53  •  4780 просмотра

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В Литве продолжается второй тур президентских выборов. Соперницей действующего президента Гитанаса Науседы является Ингрида Шимоните, которая сейчас занимает должность главы правительства.

В Литве проходит голосование во втором туре президентских выборов. Президент Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните - два кандидата, которые получили наибольшее количество голосов в первом туре две недели назад, соревнуются за высший пост в стране. Об этом передает Литовское национальное радио и телевидение, сообщает УНН.

Детали

26 мая утром начался второй тур президентских выборов в Литве. Около 2,4 миллиона избирателей выбирают главу государства балтийской страны-члена ЕС и НАТО на следующие пять лет. В поединке за высший государственный пост противостоят  действующий президент Гитанас Науседа и глава правительства Ингрида Симоните.

Науседа с 43,95% голосов уверенно победил в первом туре выборов 12 мая, но не набрал необходимого абсолютного большинства голосов. Премьер-министр Шимоните получила 20,05% голосов.

Избирательные участки открыты с 7 утра до 8 вечера (с 6 утра до 7 вечера по польскому времени). По данным Центральной избирательной комиссии, предварительные результаты голосования ожидаются до полуночи воскресенья.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что Литва пришлет Украине необходимые системы противовоздушной обороны. 

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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