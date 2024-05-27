На выборах в Литве лидирует действующий президент Науседа

В Литве во втором туре президентских выборов лидирует действующий глава государства Гитанас Науседа, сообщила Главная избирательная комиссия страны, передает УНН.

Детали

По состоянию на полночь 27 мая у Науседы 76,64%. Его оппонентка, действующий премьер-министр Ингрида Шимоните, получает 23,85%.

Пока что явка составила 49,30%.

Сейчас получены данные с 1723 избирательных участков (всего 1895).

В прошлый раз Науседу избрали на пост президента в 2019 году: тогда во второй тур он тоже вышел с Шимоните. В результате - 66,72% и 33,28% соответственно.

Оба кандидата поддерживают Украину.

В Литве продолжается второй тур выборов президента