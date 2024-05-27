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На выборах в Литве лидирует действующий президент Науседа
Действующий президент Гитанас Науседа лидирует с 76,64% голосов во втором туре президентских выборов в Литве, а премьер-министр Ингрида Шимоните - с 23,85%.
Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия нанесли 16 ударов по врагу - Генштаб
Украинские войска отбили многочисленные российские атаки на многих направлениях, вступив в 95 боевых столкновений, а Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия нанесли 16 ударов по скоплениям противника.
Мужчина с ножом напал на людей в метро во французском Лионе
Мужчина с ножом напал на нескольких человек в лионском метро и ранил их, прежде чем был задержан полицией.
Враг обстрелял Северск, Красногоровку и Часов Яр в Донецкой области: три человека погибли
В воскресенье, 26 мая, российские войска обстреляли Северск, Красногоровку и Часов Яр в Донецкой области, в результате чего погибли три человека, еще двое получили ранения.
Вражеские войска обстреляли 10 громад Сумщины дронами, артиллерией и минометами
Российские войска обстреляли 10 населенных пунктов Сумской области из беспилотников, артиллерии и минометов, вызвав 127 взрывов.
NYT: Россия проводит в Европе диверсионную кампанию по срыву поставок вооружения Украине
Россия проводит диверсионную кампанию по всей Европе, чтобы сорвать поставки оружия в Украину, совершая поджоги и вербуя местных жителей для нападений, с целью замедлить военную помощь Киеву.
Reuters: США будут участвовать в Саммите мира
Соединенные Штаты примут участие в Саммите мира в Швейцарии, который начнется 15 июня и имеет целью объединить мировое мнение о том, как остановить российско-украинскую войну, но пока остается неопределенным, на каком уровне будут представлены США.
Леса Лиманщины ежедневно уничтожаются из-за обстрелов со стороны врага
Вражеские обстрелы вызвали лесные пожары в Лиманском районе, пожарные часами тушили пламя на площади 58 гектаров под вражеским огнем.
Оккупанты обстреляли Херсонскую область: ранен мужчина
В результате обстрела российскими военными Михайловки на Херсонщине 80-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован.
В Молдове партии договорились приближать вступление страны в ЕС
Проевропейские партии Молдовы подписали пакт, призванный ускорить вступление страны в Европейский Союз и способствовать верховенству права и социальной сплоченности вокруг цели интеграции в ЕС.