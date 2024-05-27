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Президент Литвы Науседа победил во втором туре выборов
Президент Литвы Гитанас Науседа переизбрался на второй срок, набрав 75% голосов во втором туре президентских выборов.
Армия Израиля заявила о ликвидации в Рафахе главы штаба ХАМАС
Израильская армия объявила о ликвидации главы штаб-квартиры ХАМАС на Западном берегу реки Иордан Ясина Рабиа и высокопоставленного представителя ХАМАС Халеда Нагара в результате авиаудара в Рафахе, сектор Газа.
Премьер Италии высказалась против ударов по России западным оружием
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони высказался против использования западного оружия, предоставленного Украине, для нанесения ударов по целям в России, не согласившись с предложением Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга разрешить такие удары.
Макрон: европейская демократия никогда не имела столько врагов внутри и снаружи
По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Европа сталкивается с многочисленными внутренними и внешними угрозами, что делает этот момент экзистенциальным, когда европейская демократия может погибнуть.
Зеленский планирует рабочий визит в Испанию на следующей неделе - Reuters
Президент Владимир Зеленский планирует на следующей неделе совершить рабочий визит в Испанию, где встретится с испанским премьер-министром Педро Санчесом и королем Фелипе VI в Мадриде.
В Киеве установят 6 мини-ТЭЦ
Киевский городской совет утвердил концепцию установки 6 мини-ТЭЦ мощностью 20-324 МВт по всему городу, чтобы повысить устойчивость и автономность энергоснабжения Киева для до 300 000 жителей во время и после войны.
Украинские гребцы завоевали семь наград на Кубке мира в Познани
Украинские гребцы завоевали 7 наград, среди которых 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые, на чемпионате мира по академической гребле в Познани, Польша, заняв четвертое место в общекомандном зачете с 10 медалями.
Страны НАТО планируют создать "стену беспилотников" для защиты от российской агрессии
Шесть стран НАТО - Норвегия, Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва - договорились построить «стену из беспилотников» вдоль своих границ для защиты от российской агрессии и потенциальных провокаций с участием мигрантов.
Фон дер Ляйен призвала подготовиться ЕС к возможной войне
Фон дер Ляйен подчеркнула необходимость для ЕС инвестировать в оборону и укреплять свой оборонный потенциал для поддержания мира на континенте на фоне вторжения России в Украину и угроз Путина.
Российские войска продвинулись на нескольких направлениях - DeepState
Российские войска продвинулись вперед возле нескольких населенных пунктов, включая Сладкое, Новомихайловку, Сокол, Очеретино, Новоалександровку, Часовой Яр, Берестовое и заняли Нетайлово, согласно карте DeepState, хотя эта информация не была подтверждена Вооруженными силами Украины.