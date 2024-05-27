Президент Литвы Науседа победил во втором туре выборов

Президент Литвы Гитанас Науседа победил во втором туре президентских выборов. По предварительным данным главной избирательной комиссии, за него проголосовало более 75% избирателей. Второй кандидат - премьер-министр Ингрида Шимоните набрала 22%, передает УНН.

Детали

Гитанас Науседа пообещал продолжить нынешний внешнеполитический курс Литвы и выразил надежду, что Литва получит еще больше пользы от сотрудничества с Евросоюзом и НАТО.

Этот срок станет вторым и последним для Гитанаса Науседы. Согласно конституции Литвы, президент не может избираться более двух раз подряд.

Контекст

Гитанас Науседа экономист по образованию, учился в Вильнюсском университете. Также имеет степень доктора социальных наук. Он работал в Институте экономики и приватизации, Государственной службе цен и конкуренции, Банке Литвы. Почти 30 лет преподавал в Вильнюсском университете и 18 лет работал в частном банке.

На выборах в Литве лидирует действующий президент Науседа