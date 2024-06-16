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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ни одна страна не имеет права вето против суверенного выбора демократического и суверенного государства - Науседа

Ни одна страна не имеет права вето против суверенного выбора демократического и суверенного государства - Науседа

Киев  •  УНН

16 июня 2024, 10:26  •  17490 просмотра

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Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что война России против Украины нарушает принципы Устава ООН, и ни одна страна не имеет права накладывать вето на суверенный выбор демократического и суверенного государства.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что война России против Украины нарушает все принципы устава ООН, а также то, что ни одна страна не имеет права вето против суверенного выбора демократического и суверенного государства.

Об этом Науседа заявил во время второго пленарного заседания Глобального саммита мира, передает УНН.

Детали

Мы здесь, чтобы поддержать Украину и план президента Зеленского по миру, справедливого и устойчивого мира. Российская агрессивная война против Украины нарушает все принципы устава ООН. Ни одна страна не имеет права вето против суверенного выбора демократического и суверенного государства. Наша коллективная обязанность быть полностью солидарными с Украиной в эти сложные времена независимо от того, что нужно для украинской победы. Хочу подчеркнуть, что мира в Украине можно достичь только благодаря полному восстановлению территориальной целостности Украины. Чтобы это произошло россия должна прекратить свою агрессию полностью и безусловно вывести все свои войска из Украины

- сказал Науседа

Он добавил, что призывы принять российские ультиматумы служат лишь миру, который россия получит, чтобы продолжить войну.

Невозможно достичь справедливого мира без привлечения к ответственности за преступления. Это нужно сделать на основе устава ООН. Чтобы убедиться в этом, мы хотим установить специальный международный трибунал. Я призываю участников этого саммита присоединиться к такому трибуналу

- добавил Науседа. 

Напомним,

По состоянию на сейчас работа над текстом резолюции по итогам Саммита мира завершена. Она будет открыта к присоединению другими странами и после завершения саммита. 

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
hitanas-nausedaГитанас Науседа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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