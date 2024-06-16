Ни одна страна не имеет права вето против суверенного выбора демократического и суверенного государства - Науседа
Киев • УНН
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что война России против Украины нарушает принципы Устава ООН, и ни одна страна не имеет права накладывать вето на суверенный выбор демократического и суверенного государства.
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что война России против Украины нарушает все принципы устава ООН, а также то, что ни одна страна не имеет права вето против суверенного выбора демократического и суверенного государства.
Об этом Науседа заявил во время второго пленарного заседания Глобального саммита мира, передает УНН.
Детали
Мы здесь, чтобы поддержать Украину и план президента Зеленского по миру, справедливого и устойчивого мира. Российская агрессивная война против Украины нарушает все принципы устава ООН. Ни одна страна не имеет права вето против суверенного выбора демократического и суверенного государства. Наша коллективная обязанность быть полностью солидарными с Украиной в эти сложные времена независимо от того, что нужно для украинской победы. Хочу подчеркнуть, что мира в Украине можно достичь только благодаря полному восстановлению территориальной целостности Украины. Чтобы это произошло россия должна прекратить свою агрессию полностью и безусловно вывести все свои войска из Украины
Он добавил, что призывы принять российские ультиматумы служат лишь миру, который россия получит, чтобы продолжить войну.
Невозможно достичь справедливого мира без привлечения к ответственности за преступления. Это нужно сделать на основе устава ООН. Чтобы убедиться в этом, мы хотим установить специальный международный трибунал. Я призываю участников этого саммита присоединиться к такому трибуналу
Напомним,
По состоянию на сейчас работа над текстом резолюции по итогам Саммита мира завершена. Она будет открыта к присоединению другими странами и после завершения саммита.