Робота над текстом резолюції за підсумками Саміту миру завершена - Кулеба
Київ • УНН
Робота над текстом резолюції за результатами Мирного саміту завершена, і вона буде відкрита для приєднання інших країн навіть після завершення саміту.
Станом на зараз робота над текстом резолюції за підсумками Саміту миру завершена. Вона буде відкрита до приєднання іншими країнами і після завершення саміту.
Про це заявив під час брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.
Деталі
Станом на зараз робота над текстом завершена. Наприкінці саміту президенти оголося про схвалення резолюції. Вона буде відкрита до приєднання іншими країнами і після завершення саміту, тому ми вже знаємо, що декілька країн проходять внутрішній аналіз спільного комюніке і планують приєднатися до нього, хоч вони не є зараз на саміті. Текст збалансований, всі наші принципові позиції, на яких наполягала Україна, враховані
Нагадаємо
Видання Reuters опублікувало проєкт декларації за підсумками Саміту миру у Швейцарії, в якому є пункти про повернення Запорізької АЕС під контроль України, відновлення безпечного доступу до українських морських портів та обмін військовополоненими.