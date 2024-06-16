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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Робота над текстом резолюції за підсумками Саміту миру завершена - Кулеба

Київ • УНН

 • 29341 перегляди

Робота над текстом резолюції за результатами Мирного саміту завершена, і вона буде відкрита для приєднання інших країн навіть після завершення саміту.

Робота над текстом резолюції за підсумками Саміту миру завершена - Кулеба

Станом на зараз робота над текстом резолюції за підсумками Саміту миру завершена. Вона буде відкрита до приєднання іншими країнами і після завершення саміту.

Про це заявив під час брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.

Деталі

Станом на зараз робота над текстом завершена. Наприкінці саміту президенти оголося про схвалення резолюції. Вона буде відкрита до приєднання іншими країнами і після завершення саміту, тому ми вже знаємо, що декілька країн проходять внутрішній аналіз спільного комюніке і планують приєднатися до нього, хоч вони не є зараз на саміті. Текст збалансований, всі наші принципові позиції, на яких наполягала Україна, враховані

- сказав Кулеба.

Нагадаємо

Видання Reuters опублікувало проєкт декларації за підсумками Саміту миру у Швейцарії, в якому є пункти про повернення Запорізької АЕС під контроль України, відновлення безпечного доступу до українських морських портів та обмін військовополоненими. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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