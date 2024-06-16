Работа над текстом резолюции по итогам Саммита мира завершена - Кулеба

По состоянию на сейчас работа над текстом резолюции по итогам Саммита мира завершена. Она будет открыта к присоединению другими странами и после завершения саммита.

Об этом заявил во время брифинга министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Детали

По состоянию на сейчас работа над текстом завершена. В конце саммита президенты объявили об одобрении резолюции. Она будет открыта к присоединению другими странами и после завершения саммита, поэтому мы уже знаем, что несколько стран проходят внутренний анализ общего коммюнике и планируют присоединиться к нему, хотя они не являются сейчас на саммите. Текст сбалансирован, все наши принципиальные позиции, на которых настаивала Украина, учтены - сказал Кулеба.

Напомним,

Издание Reuters опубликовало проект декларации по итогам Саммита мира в Швейцарии, в котором есть пункты о возвращении Запорожской АЭС под контроль Украины, восстановлении безопасного доступа к украинским морским портам и обмене военнопленными.