Работа над текстом резолюции по итогам Саммита мира завершена - Кулеба
Киев • УНН
Работа над текстом резолюции по результатам Мирного саммита завершена, и она будет открыта для присоединения других стран даже после завершения саммита.
По состоянию на сейчас работа над текстом резолюции по итогам Саммита мира завершена. Она будет открыта к присоединению другими странами и после завершения саммита.
Об этом заявил во время брифинга министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.
Детали
По состоянию на сейчас работа над текстом завершена. В конце саммита президенты объявили об одобрении резолюции. Она будет открыта к присоединению другими странами и после завершения саммита, поэтому мы уже знаем, что несколько стран проходят внутренний анализ общего коммюнике и планируют присоединиться к нему, хотя они не являются сейчас на саммите. Текст сбалансирован, все наши принципиальные позиции, на которых настаивала Украина, учтены
Напомним,
Издание Reuters опубликовало проект декларации по итогам Саммита мира в Швейцарии, в котором есть пункты о возвращении Запорожской АЭС под контроль Украины, восстановлении безопасного доступа к украинским морским портам и обмене военнопленными.