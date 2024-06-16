Жодна країна не має права вето проти суверенного вибору демократичної та суверенної держави - Науседа

Президент Литви Ґітанас Науседа вважає, що війна росії проти України порушує всі принципи статуту ООН, а також те, що жодна країна не має права вето проти суверенного вибору демократичної та суверенної держави.

Про це Науседа заявив під час другого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає УНН.

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Ми тут, щоб підтримати Україну та план президента Зеленського щодо миру, справедливого та сталого миру. Російська агресивна війна проти України порушує всі принципи статуту ООН. Жодна країна не має права вето проти суверенного вибору демократичної та суверенної держави. Наша колективна зобов’язаність бути повністю солідарними з Україною у ці складні часи незалежно від того, що потрібно для української перемоги. Хочу наголосити на тому, що миру в Україні можна досягти лише завдяки повному відновленню територіальної цілісності України. Щоб це сталося росія повинна припинити свою агресію повністю та безумовно вивести всі свої війська з України