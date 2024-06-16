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Жодна країна не має права вето проти суверенного вибору демократичної та суверенної держави - Науседа

Київ • УНН

 • 25903 перегляди

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що війна Росії проти України порушує принципи Статуту ООН, і жодна країна не має права накладати вето на суверенний вибір демократичної і суверенної держави.

Жодна країна не має права вето проти суверенного вибору демократичної та суверенної держави - Науседа

Президент Литви Ґітанас Науседа вважає, що війна росії проти України порушує всі принципи статуту ООН, а також те, що жодна країна не має права вето проти суверенного вибору демократичної та суверенної держави.

Про це Науседа заявив під час другого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає УНН.

Деталі

Ми тут, щоб підтримати Україну та план президента Зеленського щодо миру, справедливого та сталого миру. Російська агресивна війна проти України порушує всі принципи статуту ООН. Жодна країна не має права вето проти суверенного вибору демократичної та суверенної держави. Наша колективна зобов’язаність бути повністю солідарними з Україною у ці складні часи незалежно від того, що потрібно для української перемоги. Хочу наголосити на тому, що миру в Україні можна досягти лише завдяки повному відновленню територіальної цілісності України. Щоб це сталося росія повинна припинити свою агресію повністю та безумовно вивести всі свої війська з України

- сказав Науседа

Він додав, що заклики прийняти російські ультиматуми слугують лише миру, який росія отримає, щоб продовжити війну.

Неможливо досягнути справедливого миру без притягнення до відповідальності за злочини. Це потрібно зробити на основі статуту ООН. Щоб впевнитися в цьому, ми хочемо встановити спеціальний міжнародний трибунал. Я закликаю учасників цього саміту приєднатися до такого трибуналу

- додав Науседа. 

Нагадаємо

Станом на зараз робота над текстом резолюції за підсумками Саміту миру завершена. Вона буде відкрита до приєднання іншими країнами і після завершення саміту. 

Павло Башинський

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