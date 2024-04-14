Нападение Ирана на Израиль: как отреагировали ЕС и страны Европы

После массированной атаки Ирана на Израиль, лидеры ЕС и стран Европы решительно осудили действия страны-агрессора. Все они выразили свои осуждения и поддержали Израиль, сообщает УНН.

"ЕС решительно осуждает недопустимое нападение Ирана на Израиль. Это беспрецедентная эскалация и серьезная угроза региональной безопасности" - написал в своем Х глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Прокомментировала нападение и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я решительно осуждаю откровенное и неоправданное нападение Ирана на Израиль. И я призываю Иран и его ставленников немедленно прекратить эти нападения. теперь все участники должны воздерживаться от дальнейшей эскалации и работать над восстановлением стабильности в регионе", - написала она.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тоже осудила действия Ирана.

"Иран обстрелял Израиль беспилотниками и ракетами. Мы решительно осуждаем текущую атаку, которая может погрузить целый регион в хаос. Иран и его ставленники должны немедленно прекратить это. В эти часы наша вся солидарность направлена на Израиль", - прокомментировала Анналена.

Кроме того, как сообщили в МИД ФРГ, после масштабной атаки Ирана по Израилю в Берлине в воскресенье, 14 апреля, ведомство созывает кризисный штаб.

Франция тоже решительно осудила атаку Ирана на Израиль.

"Решившись на такое беспрецедентное действие, Иран делает новый шаг в своих дестабилизирующих действиях и берет на себя риск военной эскалации. Франция подтверждает свою приверженность безопасности Израиля и уверяет его в своей солидарности", - написал глава МИД Франции Стефан Сежурне.

Ситуацию прокомментировал и премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Ситуация на Ближнем Востоке сейчас не представляет прямой угрозы для Польши. Но мир стоит на грани. Поэтому польское государство должно быть сильным, солидарным обществом, хорошо подготовленной армией и стабильной международной позицией. Безопасность на первом месте!" - заявил он.

"Решительно осудить ночные нападения Ирана на Израиль. Они являются неприемлемыми и неоправданными. Нет необходимости в эскалации на Ближнем Востоке!" - написал президент Литвы Гитанас Науседа в Х.

МИД об атаке на Израиль: действия Ирана являются абсолютно неприемлемыми и безответственными

Напомним,

Иран запустил около 300 беспилотников и ракет по Израилю ночью, но ЦАХАЛ утверждает, что сбил 99% целей.

Иран предупредил, что его ответ будет "сильнее и решительнее", если Израиль примет меры в ответ на последние удары иранской армии.

Сегодня, 14 апреля, Совет Безопасности ООН соберется на заседание, инициированное Израилем. Иерусалим будет призывать Совбез ООН осудить нападение Ирана на Израиль и объявить Корпус стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией.