МИД об атаке на Израиль: действия Ирана являются абсолютно неприемлемыми и безответственными

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  156069 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  154584 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  156281 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  169486 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  126612 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  137365 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  162031 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139927 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134547 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117945 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

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9 апреля 2024, 13:31  •  311174 просмотра

МИД об атаке на Израиль: действия Ирана являются абсолютно неприемлемыми и безответственными

Иран совершил массированные атаки с использованием около 300 беспилотников и ракет против Израиля, которые Украина решительно осудила как абсолютно неприемлемые, безответственные действия, несущие риск дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

политика •   •  2623 просмотра
МИД об атаке на Израиль: действия Ирана являются абсолютно неприемлемыми и безответственными

Состав имеет значение: на что обратить внимание при выборе ухода за кожей

В косметических продуктах для ухода за кожей часто используют много разных ингредиентов. Что действительно работает, а что просто маркетинговый ход

Здоровье •   •  3125 просмотра
Состав имеет значение: на что обратить внимание при выборе ухода за кожей

Враг атаковал дроном грузовик на Сумщине, водитель погиб

Российские военные сбросили взрывчатку с беспилотника на грузовик в Сумской области, в результате чего погиб водитель.

Война •   •  6250 просмотра
Враг атаковал дроном грузовик на Сумщине, водитель погиб

Сырский: кремль поставил задачу захватить Часов Яр до 9 мая, приняты меры по существенному усилению бригад ВСУ вооружением

Российские войска имеют целью захватить Часов Яр до 9 мая, в то время как Украина усиливает свои бригады в этом районе боеприпасами, беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы, чтобы сорвать планы врага.

Война •   •  7380 просмотра
Сырский: кремль поставил задачу захватить Часов Яр до 9 мая, приняты меры по существенному усилению бригад ВСУ вооружением

ISW: атака Ирана на Израиль аналогична тем, которые россия наносит по Украине

Иран совершил массированную атаку на Израиль, применив 170 беспилотников, 30 крылатых и 120 баллистических ракет, повторяя тактику России в Украине по испытанию систем противовоздушной обороны, сообщают аналитики Института изучения войны.

политика •   •  9378 просмотра
ISW: атака Ирана на Израиль аналогична тем, которые россия наносит по Украине

Враг взял оперативную паузу на Лиманском и на Купянском направлениях - Луганская ОВА

Российские войска приостановили операции на Лиманском и Купянском направлениях Луганской области, сосредоточив атаки на Белогоровке, продолжая обстреливать гражданские районы.

Война •   •  9165 просмотра
Враг взял оперативную паузу на Лиманском и на Купянском направлениях - Луганская ОВА

Во Львове в заведении питания произошел пожар: что известно

Поздно вечером в субботу в ресторане во Львове произошел пожар, спасатели эвакуировали 74 человека, в том числе 5 сотрудников, никто не пострадал.

Общество •   •  9060 просмотра
Во Львове в заведении питания произошел пожар: что известно

Конгресс США на следующей неделе рассмотрит законопроект в поддержку Израиля

В свете нападения Ирана на Израиль Палата представителей Конгресса США на следующей неделе откажется от ранее объявленного графика, чтобы рассмотреть законопроект в поддержку Израиля.

политика •   •  14580 просмотра
Конгресс США на следующей неделе рассмотрит законопроект в поддержку Израиля

Армия рф ночью атаковала ракетами Селидово в Донецкой области: повреждены многоквартирные дома, предприятия и учебное заведение

Российская армия ночью выпустила четыре ракеты по Селидовому в Донецкой области, повредив пять многоквартирных домов, учебное заведение, предприятия и транспортные средства; о жертвах не сообщается.

Общество •   •  14845 просмотра
Армия рф ночью атаковала ракетами Селидово в Донецкой области: повреждены многоквартирные дома, предприятия и учебное заведение

Гуменюк о ситуации на юге: россияне не используют бронированную технику - это значит, что они для чего-то ее готовят

россияне не используют бронетехнику и проводят мощные ротации, что свидетельствует о том, что они к чему-то готовятся, при этом смещая свою активность ближе к Востоку.

Война •   •  15248 просмотра
Гуменюк о ситуации на юге: россияне не используют бронированную технику - это значит, что они для чего-то ее готовят