МИД об атаке на Израиль: действия Ирана являются абсолютно неприемлемыми и безответственными

Министерство иностранных дел Украины осудило иранские массированные атаки против Израиля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление пресс-службы МИД, обнародованное 14 апреля.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает иранские массированные атаки против Государства Израиль. Подобные действия являются абсолютно неприемлемыми, безответственными и несут риск беспрецедентной дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить перерастания противостояния в более масштабный региональный конфликт. Эта атака в очередной раз демонстрирует важность мобилизации всех сил свободного мира на защиту глобальных границ демократии", - говорится в сообщении министерства иностранных дел Украины.

Напомним

Иран запустил около 300 беспилотников и ракет по Израилю ночью, но ЦАХАЛ утверждает, что сбил 99% целей.

Иран предупредил, что его ответ будет "сильнее и решительнее", если Израиль примет меры в ответ на последние удары иранской армии.

Сегодня, 14 апреля, Совет Безопасности ООН соберется на заседание, инициированное Израилем. Иерусалим будет призывать Совбез ООН осудить нападение Ирана на Израиль и объявить Корпус стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией.