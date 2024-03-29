В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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Президент Литвы: "Сегодня нашей целью должно быть помочь Украине победить"
Фортификация строится в масштабных объемах, укрепления защитят не только жителей Запорожья - Федоров
Украина получила 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка - Минфин
Глава МИД Германии: путин хочет втянуть НАТО в войну
Преимущественно сухая погода и до 24° тепла: прогноз на завтра
Украина и Польша подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике: что предполагается
В Душанбе задержали 9 человек по подозрению в причастности к московскому теракту
Литвиненко: СНБО - это инструмент, который приобретает чрезвычайную важность в современных условиях борьбы
Без света осталось несколько районов Одессы: в ДТЭК предупредили об аварийном отключении
С 1 апреля стоимость транспортной карты в Киеве вырастет на 25 гривен
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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Президент Литвы: "Сегодня нашей целью должно быть помочь Украине победить"
Президент Литвы Гитанас Науседа в годовщину вступления Литвы в НАТО заявил, что сегодняшняя цель должна заключаться в том, чтобы помочь Украине победить.
Фортификация строится в масштабных объемах, укрепления защитят не только жителей Запорожья - Федоров
В Запорожской области военные и гражданские инженеры в три смены масштабно строят укрепления для защиты жителей и огромной линии фронта, несмотря на попытки России помешать строительству.
Украина получила 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка - Минфин
Украина получила от Японии и Великобритании через Всемирный банк кредит в размере 1,5 миллиарда долларов на поддержку ключевых приоритетов государственного бюджета в условиях полномасштабной агрессии со стороны России.
Глава МИД Германии: путин хочет втянуть НАТО в войну
путин стремится уничтожить существование Украины как независимой страны и втянуть НАТО в войну, но Германия никогда этого не допустит, заявила министр иностранных дел Германии.
Преимущественно сухая погода и до 24° тепла: прогноз на завтра
На большей части территории Украины 30 марта осадков не ожидается, лишь ночью в восточных областях пройдут небольшие дожди, температура воздуха ночью от 3-8° тепла до 16-24° днем, ветер южный и северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с.
Украина и Польша подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике: что предполагается
Украина и Польша подписали меморандум о сотрудничестве в энергетическом секторе, включая разработку совместных программ и проектов для восстановления энергетической инфраструктуры, пострадавшей от войны, климатически нейтральные технологии, распределенную генерацию, транспортировку газа и нефти, энергетическую безопасность через интеграцию рынков и развитие межгосударственных связей.
В Душанбе задержали 9 человек по подозрению в причастности к московскому теракту
9 жителей пригорода Душанбе задержаны в Таджикистане по подозрению в возможной связи с исполнителями московского теракта, в результате которого погибли 143 человека.
Литвиненко: СНБО - это инструмент, который приобретает чрезвычайную важность в современных условиях борьбы
Новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заверил, что сделает все возможное для укрепления безопасности Украины от российской агрессии, поскольку СНБО приобретает чрезвычайно важное значение в нынешней борьбе за существование.
Без света осталось несколько районов Одессы: в ДТЭК предупредили об аварийном отключении
В Одессе произошло отключение электроэнергии из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры, сейчас продолжаются ремонтные работы, которые должны восстановить электроснабжение объектов критической инфраструктуры и жилых домов в течение нескольких часов.
С 1 апреля стоимость транспортной карты в Киеве вырастет на 25 гривен
С 1 апреля стоимость транспортной карты в Киеве вырастет с 50 грн до 75 грн в связи с увеличением производственных затрат.