Президент Литвы: "Сегодня нашей целью должно быть помочь Украине победить"

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что сегодняшней датой должна быть помощь Украине победить. Об этом он заявил в годовщину вступления страны в НАТО, сообщает УНН со ссылкой пост Науседы в соцсети X.

Детали

Он сказал, что лучшим решение Литве в новейшей истории было присоединиться к НАТО.

20 лет назад Литва решила стать частью западной коллективной безопасности. Сегодня мы едины и сильнее, чем когда-либо. Сегодня нашей целью должно быть помочь Украине победить - написал Науседа.

Дополнение

22 марта Украина получила от Литвы системы борьбы с беспилотниками.

Кроме того, Литва выделяет 35 миллионов евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.