В Литве нет никаких систем "Patriot": Науседа ответил, могла бы его страна передать системы ПВО Украине

Литва не имеет в собственности систем "Patriot", но будет одна батарея, которая будет развернута в Литве для тренировки временно. Об этом заявил во время пресс-конференции президент Литвы Гитанас Науседа, передает корреспондент УНН.

"В Литве нет никаких систем "Patriot". Недавно у нас было соглашение с Нидерландами, что одна батарея будет развернута в Литве для тренировки этим летом и, что она будет расположена временно. Это было достигнуто путем воплощения принципа ротации в ПВО, который был принят на Вильнюсском саммите прошлого года. Мы передавали системы NASAMS для Украины. Мы сотрудничали с Норвегией в этом вопросе. Мы готовы передать все, что мы имеем", - сказал Науседа, отвечая на вопрос, могла бы Литва передать Украине системы "Patriot".

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