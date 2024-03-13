Президент Литвы о возможной отправке западных войск в Украину: "Мы должны перестать проводить для себя красные линии"

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что поддерживает дискуссии об отправке западных военных в Украину для обучения украинских бойцов, и призвал Запад прекратить "проводить красные линии". Об этом он сказал в среду журналистам в Париже, сообщает УНН со ссылкой на LRT.

Я приветствовал идею отправки миссий на украинскую территорию как идею, и я по-прежнему считаю, что мы должны обсуждать эту идею. Конечно, лучше всего было бы, чтобы все мы единодушно согласились с необходимостью этого и очень хорошо оценили разведданные и другую информацию, которая у нас есть - заявил Науседа.

Он также подчеркнул, что страх перед возможной реакцией кремля не может быть определяющим фактором в решении Европы.

"Если мы начнем говорить, что нет, владимиру путину не понравится то или иное, (...) мы никогда не примем решение. Именно поэтому я вчера сказал и президенту (Макрону - ред.), и СМИ, что мы должны перестать проводить для себя красные линии", - подчеркнул президент Литвы.

"Проводя красные линии, мы только помогаем Путину, который начинает думать, что мы предсказуемы и что он может контролировать нас и манипулировать нами", - добавил он.

Науседа также предупредил, что Европа не сможет избежать более масштабной войны, пассивно наблюдая за кровопролитием у себя на пороге, поскольку ни Украина, ни страны Балтии, ни Польша не удовлетворят территориальные амбиции России.

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Выступая на открытии Парижского форума по обороне и стратегии, Науседа заявил, что "фундаментальной ошибкой" является мысль, что путинскую россию можно умиротворить, уступив ей территории. "Нет, более широкой войны в Европе не избежать, если сидеть тихо и не вмешиваться в кровопролитие, которое россия устраивает в Украине", - заявил президент.

Президент также предостерег от веры в то, что западные демократии могут быть в безопасности "под зонтиком ядерного оружия".

"россия не остановится. Ее можно только остановить. И для нас было бы лучше остановить россию в Украине, причем сделать это как можно скорее. Потому что чем дольше это будет продолжаться, тем дороже это обойдется всем нам", - резюмировал Науседа.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, хотя пока нет планов отправки западных войск в Украину, это нельзя исключать, чтобы не допустить победы России в войне.

Такие комментарии спровоцировали волну заявлений со стороны стран Запада.

Как отметил Президент Украины Владимир Зеленский, в предложении президента Франции Эммануэля Макрона речь идет только о обучении в различных областях.

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