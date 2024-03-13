Президент Литвы о возможной отправке западных войск в Украину: "Мы должны перестать проводить для себя красные линии"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  47331 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  55535 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  101187 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  105303 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  105785 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  121146 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120379 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118683 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  29725 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124640 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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8 марта 2024, 15:00  •  299704 просмотра

Президент Литвы о возможной отправке западных войск в Украину: "Мы должны перестать проводить для себя красные линии"

Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает дискуссии о направлении западных войск в Украину для тренировки украинских солдат и призывает Запад прекратить "рисовать красные линии" из-за страха перед реакцией россии.

Война •   •  4077 просмотра
Президент Литвы о возможной отправке западных войск в Украину: "Мы должны перестать проводить для себя красные линии"

Захватчики меняют этнический состав жителей оккупированных территорий: завозят "гастарбайтеров" со всей россии - Федоров

россияне меняют этнический состав жителей оккупированных территорий, завозя "гастарбайтеров" со всей рф и анонсируют назначение участников "сво" на руководящие должности.

Война •   •  4009 просмотра
Захватчики меняют этнический состав жителей оккупированных территорий: завозят "гастарбайтеров" со всей россии - Федоров

Присвоили более 200 тыс. гривен через купоны для клиентов. Во Львове официантов одного из ресторанов разоблачили на мошенничестве

Официантов львовского ресторана подозревают в присвоении более 200 000 гривен путем злоупотребления купонной системой для клиентов.

Криминал и ЧП •   •  3998 просмотра
Присвоили более 200 тыс. гривен через купоны для клиентов. Во Львове официантов одного из ресторанов разоблачили на мошенничестве

Украинских школьников с оккупированных территорий вывозят в рф на обучение по управлению дронами - Центр нацсопротивления

россия принудительно депортирует украинских подростков с оккупированных территорий в Краснодарский край для обучения управлению беспилотниками и индоктринации в "молодежную армию".

Общество •   •  7906 просмотра
Украинских школьников с оккупированных территорий вывозят в рф на обучение по управлению дронами - Центр нацсопротивления

Испытывал собственноручно переделанный пистолет: в Николаеве мужчине, который стрелял из окна, объявили о подозрении

В Николаеве 50-летний мужчина выстрелил из окна своей квартиры из переделанного пистолета, чтобы проверить его исправность. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  6395 просмотра
Испытывал собственноручно переделанный пистолет: в Николаеве мужчине, который стрелял из окна, объявили о подозрении

20 миллионов гривен выделено на поддержку криворожан после вражеской атаки - глава Днепропетровской ОГА

Из областного бюджета выделено 20 миллионов гривен на поддержку жителей Кривого Рога, пострадавших от вражеского обстрела накануне.

Общество •   •  9251 просмотра
20 миллионов гривен выделено на поддержку криворожан после вражеской атаки - глава Днепропетровской ОГА

Reuters: россия обладает крупнейшим в мире запасом ядерных боеголовок, около 5580 единиц

По данным Федерации американских ученых, россия имеет самый большой в мире запас ядерных боеголовок - около 5580 единиц, в том числе 1710 стратегически развернутых.

Новости Мира •   •  7548 просмотра
Reuters: россия обладает крупнейшим в мире запасом ядерных боеголовок, около 5580 единиц

Мужчина в центре Одессы избил женщину-водителя трамвая и повредил его: теперь ему грозит до 7 лет заключения

В Одессе пьяный мужчина избил женщину-водителя трамвая, распылил ей в лицо перцовый газ, повредил трамвай, и теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы за хулиганство.

Криминал и ЧП •   •  8393 просмотра
Мужчина в центре Одессы избил женщину-водителя трамвая и повредил его: теперь ему грозит до 7 лет заключения

На Прикарпатье произошло ДТП с участием автобуса: трое погибших, пятеро раненых

В Ивано-Франковской области автомобиль столкнулся с автобусом, в результате чего три человека погибли и еще пятеро получили ранения.

Общество •   •  11175 просмотра
На Прикарпатье произошло ДТП с участием автобуса: трое погибших, пятеро раненых

В Джанкойском районе оккупированного Крыма обнаружили базу военной техники рф

Украинские партизаны обнаружили базу российской военной техники в Джанкойском районе оккупированного Крыма и оперативно передали информацию Силам обороны Украины.

Война •   •  12788 просмотра
В Джанкойском районе оккупированного Крыма обнаружили базу военной техники рф