Зеленский поздравил Науседу с переизбранием на должность президента Литвы

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил действующего президента Литвы Гитанаса Науседу с переизбранием на второй президентский срок, передает УНН.

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Уважаемый Гитанас Науседа, поздравляю вас с переизбранием! Вы всегда были с нами в эти самые сложные годы. Я ценю вашу искреннюю поддержку Украины и уверен, что, работая вместе, мы обеспечим свободу, мир и безопасность в Украине, странах Балтии и во всей нашей Европе написал он в соцсети X.

26 мая, в Литве на второй президентский срок был переизбран Гитанас Науседа, который победил с существенным отрывом во время второго тура президентских выборов.

Президент Литвы Науседа победил во втором туре выборов