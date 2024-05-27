Зеленський привітав Науседу з переобранням на посаду президента Литви
Київ • УНН
Гітанас Науседа був переобраний на другий термін на посаду президента Литви, і Володимир Зеленський привітав його з перемогою.
Президент України Володимир Зеленський привітав чинного президента Литви Гітанаса Науседу з переобранням на другий президентський термін, передає УНН.
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Шановний Гітанасе Науседа, вітаю вас із переобранням! Ви завжди були з нами в ці найскладніші роки. Я ціную вашу щиру підтримку України і впевнений, що, працюючи разом, ми забезпечимо свободу, мир і безпеку в Україні, країнах Балтії та в усій нашій Європі
26 травня, у Литві на другий президентський термін було переобрано Гітанаса Науседу, який переміг із суттєвим відривом під час другого туру президентських виборів.
Президент Литви Науседа переміг у другому турі виборів27.05.24, 03:24 • 25712 переглядiв