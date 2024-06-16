Защита портовой инфраструктуры является ключевым для сохранения экспорта продовольствия из Украины - Мицотакис

На Саммите мира премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время второго пленарного заседания Глобального саммита мира, подчеркнул важность защиты портовой инфраструктуры и свободного судоходства. Это является ключом к сохранению мирового продовольственного экспорта и сдерживания цен на продукты, отметил чиновник, передает УНН.

В нашем совместном коммюнике мы говорили о важности сохранения и защиты портовой инфраструктуры и свободного судоходства. Защита портовой инфраструктуры является ключевым для сохранения экспорта продовольствия из Украины, что в свою очередь позволит сдержать рост цен на продовольствие - сказал Мицотакис.

По его словам, эта война вызвала глобальные проблемы, поэтому страны на Саммите мира должны подчеркнуть соблюдение принципов устава ООН.

Мы здесь, чтобы послать месседж, что суверенитет должен уважаться, что границы нельзя менять силой, что международные правила и конвенции должны соблюдаться, чтобы народы и государства имели право сами определять свою судьбу, форму управления, свое будущее. Мы говорим об устойчивом и длительном мире, но мы все за этим столом согласны, что этот мир не может быть результатом украинской капитуляции, поэтому Греция будет помогать Украине, чтобы защититься и выйти на настоящие переговоры, которые приведут к миру - добавил он.

Напомним,

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что война России против Украины нарушает все принципы устава ООН, а также то, что ни одна страна не имеет права вето против суверенного выбора демократического и суверенного государства.