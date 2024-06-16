Захист портової інфраструктури є ключовим для збереження експорту продовольства з України – Міцотакіс
Київ • УНН
Захист портової інфраструктури та вільного судноплавства є ключем до збереження світового експорту продовольства з України та стримування цін на продукти харчування, заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на Глобальному саміті миру.
На Саміті миру прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс під час другого пленарного засідання Глобального саміту миру, підкреслив важливість захисту портової інфраструктури та вільного судноплавства. Це є ключом до збереження світового продовольчого експорту та стримування цін на продукти, зауважив посадовець, передає УНН.
У нашому спільному комюніке ми говорили про важливість збереження та захисту портової інфраструктури та вільного судоблавста. Захист портової інфраструктури є ключовим для збереження експорту продовольства з України, що в свою чергу дозволить стримати зростання цін на продовольство
За його словами, ця війна спричинила глобальні проблеми, саме тому країни на Саміті миру мають наголосити на дотримання принципів статуту ООН.
Ми тут, щоб послати меседж, що суверенітет має поважатися, що кордони не можна змінювати силою, що міжнародні правила та конвенції мають дотримуватись, щоб народи та держави мали право самі визначати свою долю, форму врядування, своє майбутнє. Ми говоримо про сталий та тривалий мир, але ми всі за цим столом погоджуємося, що цей мир не може бути результатом української капітуляції, тому Греція буде допомагати Україні, щоб захиститися і вийти на справжні переговори, що призведуть до миру
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Президент Литви Ґітанас Науседа вважає, що війна росії проти України порушує всі принципи статуту ООН, а також те, що жодна країна не має права вето проти суверенного вибору демократичної та суверенної держави.