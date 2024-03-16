LRT: министр обороны Литвы готовится уйти в отставку

Министр обороны Литвы Арвидас Анушкаускас уходит в отставку. Об этом пишет LRT со ссылкой на пресс-службу правительства, передает УНН. Ожидается, что подробности будут объявлены 18 марта.

Детали

О возможной отставке министра обороны Литвы стало известно после того, как 15 марта журналист Эдмундас Якилайтис написал в своем Facebook благодарность за работу Арвидасу Анушаускасу.

После этого одно из информагентств обратилось за комментарием к Анушкаускасу, однако он не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Как пишет LRT, на 16 марта назначена встреча министра обороны Литвы Арвидаса Анушкаускаса с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Источники LRT утверждают, что их разговор состоится "на серьезную тему".

Собеседники агентства до этого подтвердили, что министр готовится уйти в отставку, однако причина отставки пока неизвестна.

Известно, что Анушаускас занял должность министра обороны Литвы в декабре 2020 года.

Президент Литвы о возможной отправке западных войск в Украину: "Мы должны перестать проводить для себя красные линии"