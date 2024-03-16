Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
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МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
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Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
LRT: министр обороны Литвы готовится уйти в отставку
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспективЭксклюзив
G7 введет санкции против иранских авиалиний в случае поставки ракет в РФ
МИД Финляндии назвал возможным отправку войск стран запада в Украину
Пропаганда привлекает российское отделение Красного Креста для генерации фейков
Суд отпустил Лиева из СИЗО под личное обязательство из-за отсутствия состава преступления в его действиях при подписании контракта на поставку боеприпасов
В САП отметили, что правоохранители не нашли достаточно доказательств совершения Лиевым преступления при подписании контракта о поставках боеприпасов - адвокат
Укрзализныця запустила дополнительный поезд "Киев - Львов"
Более 50 стран осудили незаконное проведение Россией выборов на оккупированных территориях Украины
378 взрывов за день: Сумщина подверглась ударам ракетами, беспилотниками и артиллерией
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LRT: министр обороны Литвы готовится уйти в отставку
Министр обороны Литвы Арвидас Анускаускас подает в отставку, подробности которой, как ожидается, будут объявлены 18 марта после встречи с президентом Гитанасом Науседой на серьезную тему, хотя причина отставки остается неизвестной.
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
Дело о непоставке мин по контракту между Министерством обороны и львовским "Арсеналом" было возвращено Специализированной антикоррупционной прокуратурой в Генеральную прокуратуру из-за бесперспективности.
G7 введет санкции против иранских авиалиний в случае поставки ракет в РФ
Страны G7 угрожают запретить авиакомпании Iran Air летать в Европу, если Иран будет поставлять баллистические ракеты или связанные с ними технологии в Россию.
МИД Финляндии назвал возможным отправку войск стран запада в Украину
Министр иностранных дел Финляндии заявил, что западные страны не должны исключать введение войск в Украину в долгосрочной перспективе, но пока Финляндия не вводит войска и не хочет это обсуждать.
Пропаганда привлекает российское отделение Красного Креста для генерации фейков
Российская пропаганда использует Красный Крест для создания фейковых новостей, а затем развенчивает их и обвиняет "врага", как показали утечки кремлевских документов, свидетельствующие о том, что Красный Крест получал финансирование для оккупированных регионов, что потенциально может привести к его исключению из международной системы.
Суд отпустил Лиева из СИЗО под личное обязательство из-за отсутствия состава преступления в его действиях при подписании контракта на поставку боеприпасов
Высший антикоррупционный суд освободил бывшего чиновника Минобороны Александра Лиева из-под стражи под личное обязательство в связи с отсутствием в его действиях состава преступления при подписании контракта на поставку боеприпасов.
В САП отметили, что правоохранители не нашли достаточно доказательств совершения Лиевым преступления при подписании контракта о поставках боеприпасов - адвокат
Главная группа прокуроров заявила, что против бывшего чиновника Минобороны Александра Лиева недостаточно доказательств, чтобы квалифицировать его действия по уголовному делу, связанному с контрактом на поставку боеприпасов львовскому "Арсеналу".
Укрзализныця запустила дополнительный поезд "Киев - Львов"
Укрзализныця назначила дополнительный поезд Интерсити+ №777/778 из Киева во Львов и обратно на время школьных каникул 23 марта.
Более 50 стран осудили незаконное проведение Россией выборов на оккупированных территориях Украины
Украина, еще 56 стран и Европейский Союз осудили незаконно организованное голосование на оккупированных Россией территориях Украины.
378 взрывов за день: Сумщина подверглась ударам ракетами, беспилотниками и артиллерией
15 марта российские военные совершили 378 взрывов в 14 населенных пунктах Сумской области, используя ракеты, беспилотники, артиллерию, минометы, танки и стрелковое оружие.