Решение Венгрии упростить процедуру въезда для граждан россии и беларуси увеличивает риски безопасности в Европе. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа пишет УНН со ссылкой на LRT.

Односторонние решения Венгрии, в том числе об упрощении выдачи виз гражданам россии и беларуси, противоречат ценностям, принципам солидарности и договоренностям ЕС. Венгрия, которая позволяет гражданам страны-агрессора, россии, и страны, которая участвует (в агрессии - ред.), беларуси, свободно путешествовать по Европе, увеличивает риски для безопасности в Европе - сказал Науседа.

Контекст

Ранее в этом месяце Венгрия объявила о новой упрощенной визовой схеме, согласно которой граждане восьми стран, в том числе россии и беларуси, могут въезжать в Венгрию без проверок безопасности или других ограничений.

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