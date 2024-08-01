Киев • УНН
Президент Литвы обвинил Венгрию в увеличении рисков безопасности для Европы из-за упрощения въезда для россиян и белорусов. Новая визовая схема Венгрии позволяет гражданам этих стран въезжать без проверок безопасности.
Решение Венгрии упростить процедуру въезда для граждан россии и беларуси увеличивает риски безопасности в Европе. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа пишет УНН со ссылкой на LRT.
Односторонние решения Венгрии, в том числе об упрощении выдачи виз гражданам россии и беларуси, противоречат ценностям, принципам солидарности и договоренностям ЕС. Венгрия, которая позволяет гражданам страны-агрессора, россии, и страны, которая участвует (в агрессии - ред.), беларуси, свободно путешествовать по Европе, увеличивает риски для безопасности в Европе
Контекст
Ранее в этом месяце Венгрия объявила о новой упрощенной визовой схеме, согласно которой граждане восьми стран, в том числе россии и беларуси, могут въезжать в Венгрию без проверок безопасности или других ограничений.
Литва оскаржить рішення Угорщини щодо спрощення в'їзду для росіян30 июля 2024, 19:26 • 101081 просмотр