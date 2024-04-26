Президент Литвы о возможности размещения ядерного оружия в Польше: это было бы элементом сдерживания

Решение Альянса разместить в Польше ядерное оружие будет способствовать сдерживанию и оправдает ожидания Европы по безопасности, считает президент Литвы Гитанас Науседа, передает УНН со ссылкой на Delfi.

В последнее время, безусловно, происходят события, которые увеличивают присутствие военной мощи в нашем соседстве - в частности, развертывание тактического ядерного оружия. К сожалению, сегодня это реальность, как в калининградской области, так и, насколько нам известно, на территории Беларуси - сказал Науседа.

Поэтому, по словам Науседы, идея размещения ядерного оружия - "это не подстрекательство, не угроза россии, но это опять же элемент системы сдерживания", который должен играть значительную роль сдерживающего фактора и силы.

Президенты Литвы удивило, почему заявления Польши о ядерном оружии привлекли столько внимания на международной арене. По его словам, Варшава и раньше поднимала этот вопрос. "Я был немного удивлен, что на это заявление Президента Республики Польша отреагировали как на нечто новое", - признался Президент.

"Мы не только говорили об этом аспекте, но и делились своими мыслями относительно возможных последствий или последствий этого аспекта. В любом случае, мельница российской пропаганды работает, и естественно, что в таких случаях с их стороны всегда звучат угрозы. Но эти угрозы лишь показывают, что эта идея действительно является значительным сдерживающим фактором и, естественно, заставляет кремлевских политиков нервничать", - подытожил Науседа.

кремль отреагировал на возможное размещение ядерного оружия в Польше

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности Польши разместить ядерное оружие на своей территории, если союзники по НАТО решат это сделать с целью усиления безопасности восточного фланга НАТО.