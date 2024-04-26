Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
Президент Литвы о возможности размещения ядерного оружия в Польше: это было бы элементом сдерживания
Волошин: две трети поселка Очеретино находится под контролем ВСУ
Медиков из оккупированного Крыма пытаются привлечь к службе в российской армии: предлагают большие деньги, но желающих нет
ГНС остановила работу каждого пятого предпринимателя, а Гетманцев "клубом белого бизнеса" пытается легализовать такие ее действия - нардеп
Зеленский - участникам "Рамштайна": россия в этом году запустила по Украине уже 9000 КАБов, нам срочно нужны Patriot
рф ввела дополнительные резервы, чтобы прорвать украинскую оборону на направлении Новобахмутовка-Очеретино - Волошин
Демченко о ситуации на границе с беларусью: ситуация за последний период не изменилась
В результате артиллерийского обстрела врагом Сумщины два человека погибли, трое раненых
Руководитель "Энергоатома" о ситуации на ЗАЭС: "Самое опасное сейчас - это нехватка опытного персонала"
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Президент Литвы о возможности размещения ядерного оружия в Польше: это было бы элементом сдерживания
Президент Литвы Науседа заявил, что размещение ядерного оружия в Польше станет элементом сдерживания россии и соответствует ожиданиям Европы в отношении безопасности.
Волошин: две трети поселка Очеретино находится под контролем ВСУ
Две трети села Очеретино находится под контролем Вооруженных сил Украины, а та часть, куда прорвался враг, находится под огневым контролем.
Медиков из оккупированного Крыма пытаются привлечь к службе в российской армии: предлагают большие деньги, но желающих нет
Врачей и медицинский персонал гражданских больниц на Крымском полуострове заставляют подписывать контракты с оккупационной российской армией, но они категорически отказываются, несмотря на то, что им предлагают большие деньги.
ГНС остановила работу каждого пятого предпринимателя, а Гетманцев "клубом белого бизнеса" пытается легализовать такие ее действия - нардеп
Сейчас налоговый кодекс не содержит нормы о рискованности плательщика. Однако, теперь критерии рискованности плательщика с подачи Гетманцева пытаются узаконить принятым в первом чтении законопроектом о "клубе белого бизнеса".
Зеленский - участникам "Рамштайна": россия в этом году запустила по Украине уже 9000 КАБов, нам срочно нужны Patriot
Президент Украины Зеленский срочно запросил у партнеров не менее 7 комплексов противоракетной обороны Patriot для защиты украинских городов от российских воздушных атак и ракет.
рф ввела дополнительные резервы, чтобы прорвать украинскую оборону на направлении Новобахмутовка-Очеретино - Волошин
россия развернула дополнительные резервы, включая 55-ю отдельную мотострелковую бригаду, для прорыва украинской обороны в районе Новобахмутовки-Очеретино-Волошино.
Демченко о ситуации на границе с беларусью: ситуация за последний период не изменилась
Сейчас россия не имеет военных подразделений на территории беларуси, но ситуация на границе с беларусью остается угрожающей, поскольку страна продолжает поддерживать полномасштабную войну рф против Украины.
В результате артиллерийского обстрела врагом Сумщины два человека погибли, трое раненых
Два человека погибли, 3 получили ранения в результате артиллерийского обстрела российской артиллерией города Белополье в Сумской области Украины.
Руководитель "Энергоатома" о ситуации на ЗАЭС: "Самое опасное сейчас - это нехватка опытного персонала"
Запорожская атомная электростанция сталкивается с критической нехваткой опытного персонала из-за российской оккупации, что серьезно ставит под угрозу ее способность работать безопасно и реагировать на чрезвычайные ситуации.
Авиаудар по Дергачам: россияне целились в электроподстанцию
Во время российского авиаудара по Дергачам, где россияне применили управляемые авиабомбы, оккупанты целились в электроподстанцию. В результате удара пострадали 4 человека, среди них дети.