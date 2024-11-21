В Литве новый премьер-министр: кто им стал
Киев • УНН
Парламент Литвы принял Гинтаутаса Палуцкаса новым премьер-министром страны. 45-летний компьютерщик и заместитель лидера Социал-демократической партии должен сформировать правительство в течение 15 дней.
Парламент Литвы в четверг одобрил назначение Гинтаутаса Палуцкаса, заместителя лидера Социал-демократической партии (ЛСДП), которая победила на выборах в стране, на должность следующего премьер-министра Литвы. Президент Литвы Гитанас Науседа после этого назначил Гинтаутаса Палуцкаса премьер-министром, пишет УНН со ссылкой на Politico и LRT.
Детали
Как говорится в указе главы страны, социал-демократу поручено в течение 15 дней сформировать кабинет министров и представить Сейму программу правительства.
Палуцкас, бывший глава ЛСДП, стал премьер-министром после того, как лидер партии Вилия Блинкявичюте решила, что она лучше останется членом Европейского парламента, чем станет премьер-министром.
Дополнение
После победы на выборах в конце октября ЛСДП объявила, что сформирует коалицию с правой партией "Рассвет Немана" и левоцентристской партией "За Литву". Включение "Рассвет Немана" - лидера которой Ремигиюса Жемайтайтиса судят за антисемитские заявления - вызвало протесты на прошлой неделе. В среду генеральный прокурор Нида Грунскене обратилась в парламент с просьбой лишить Жемайтайтиса иммунитета.
Палуцкас, 45-летний компьютерщик, был лидером ЛСДП с 2017 по 2021 год и заместителем мэра Вильнюса с 2015 по 2019 год.