Эстония не будет высылать в Украину военнообязанных с просроченными паспортами

Эстония пока не планирует высылать военнообязанных мужчин в Украину, даже если у них завершится срок действия документов. Об этом заявила советник отдела политики гражданства и миграции Министерства внутренних дел Эстонии Аннели Викс, передает ERR, пишет УНН.

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Она подчеркнула, что у МВД Эстонии нет плана репатриации украинских мужчин из страны, включая тех, кто подлежит мобилизации в Украине

В то же время Викс предупредила, что если граждане Украины мобилизационного возраста не смогут обменять свои просроченные паспорта на новые в посольстве Украины, то они потеряют возможность путешествовать.

Однако отсутствие действующего проездного документа не ограничивает возможности подачи заявления на получение или продление временного вида на жительство. Действующий порядок также допускает идентификацию или подтверждение личности на основании других доказательств - пояснила советник отдела политики гражданства и миграции МВД Эстонии.

В издании отмечают, что по состоянию на 26 апреля, на основании временной защиты, в Эстонии проживает 6,5 тысячи украинских мужчин в возрасте 18-60 лет.

Напомним,

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