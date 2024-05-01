Естонія не висилатиме до України військовозобов'язаних з протермінованими паспортами
Київ • УНН
Естонія не планує висилати українських військовозобов'язаних, навіть якщо термін дії їхніх документів закінчується, що дозволяє їм подавати заяви на отримання дозволів на тимчасове проживання, незважаючи на відсутність дійсних проїзних документів.
Естонія наразі не планує висилати військовозобов'язаних чоловіків до України, навіть якщо у них завершиться термін дії документів. Про це заявила радниця відділу політики громадянства та міграції Міністерства внутрішніх справ Естонії Аннелі Вікс, передає ERR, пише УНН.
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Вона наголосила, що у МВС Естонії не має плану репатріації українських чоловіків із країни, включно з тими, хто підлягає мобілізації в Україні
Водночас Вікс попередила, що якщо громадяни України мобілізаційного віку не зможуть обміняти свої прострочені паспорти на нові в посольстві України, то вони втратять можливість подорожувати.
Однак відсутність чинного проїзного документа не обмежує можливості подачі заяви на отримання або продовження посвідки на тимчасове проживання. Чинний порядок також допускає ідентифікацію або підтвердження особи на підставі інших доказів
У виданні зазначають, що станом на 26 квітня, на підставі тимчасового захисту, в Естонії проживає 6,5 тисячі українських чоловіків віком 18-60 років.
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