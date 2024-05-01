Естонія не висилатиме до України військовозобов'язаних з протермінованими паспортами

ukenru
19:41 • 2139 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 58803 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 89490 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 97364 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 202096 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 147574 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 139950 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 130520 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 120963 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112606 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.1 м/с
63 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 135693 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 108271 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 113626 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 121373 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 94853 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 202152 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 366143 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 429652 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 439004 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 349200 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 89497 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 113626 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 108271 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 93408 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 104673 перегляди
Актуальне
Естонія не висилатиме до України військовозобов'язаних з протермінованими паспортами

Естонія не висилатиме до України військовозобов'язаних з протермінованими паспортами

Київ • УНН

 • 23242 перегляди

Естонія не планує висилати українських військовозобов'язаних, навіть якщо термін дії їхніх документів закінчується, що дозволяє їм подавати заяви на отримання дозволів на тимчасове проживання, незважаючи на відсутність дійсних проїзних документів.

Естонія наразі не планує висилати військовозобов'язаних чоловіків до України, навіть якщо у них завершиться термін дії документів. Про це заявила радниця відділу політики громадянства та міграції Міністерства внутрішніх справ Естонії Аннелі Вікс, передає ERR, пише УНН.

Деталі 

Вона наголосила, що у МВС Естонії не має плану репатріації українських чоловіків із країни, включно з тими, хто підлягає мобілізації в Україні

Водночас Вікс попередила, що якщо громадяни України мобілізаційного віку не зможуть обміняти свої прострочені паспорти на нові в посольстві України, то вони втратять можливість подорожувати.

Однак відсутність чинного проїзного документа не обмежує можливості подачі заяви на отримання або продовження посвідки на тимчасове проживання. Чинний порядок також допускає ідентифікацію або підтвердження особи на підставі інших доказів

- пояснила радниця відділу політики громадянства та міграції МВС Естонії.

У виданні зазначають, що станом на 26 квітня, на підставі тимчасового захисту, в Естонії проживає 6,5 тисячі українських чоловіків віком 18-60 років.

Нагадаємо

Президент Литви Гітанас Науседа підтримує ідею повернення в Україну призовників, які виїхали до ЄС на початку повномасштабного вторгнення.

Призупинення надання консульських послуг чоловікам призовного віку за кордоном: МЗС надало пояснення23.04.24, 21:04 • 51792 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Політика
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
hitanas-nausedaГітанас Науседа
estoniiaЕстонія
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,346.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.50