Приостановление предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста за рубежом: МИД предоставил объяснения

МИД Украины предоставило разъяснения относительно временных ограничений в принятии новых заявлений на предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста за рубежом, передает УНН.

Так, МИД объясняет, что такое решение связано с новым законом по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета, который вступит в силу 18 мая 2024 года.

МИД сообщил о временном прекращении с 23 апреля этого года приема новых заявлений на совершение консульских действий от указанной в новом законе категории граждан Украины, мужчин 18-60 лет, которые временно находятся за границей (за исключением заявлений об оформлении удостоверений личности на возвращение в Украину).

"Подчеркиваем, что решение о приостановлении процесса предоставления консульских услуг определенной законом категории украинских граждан является временным шагом, обусловленным необходимостью решения вопросов военного учета граждан мобилизационного возраста, находящихся за рубежом, и решения во взаимодействии с другими причастными органами государственной власти технических вопросов, возникших в ходе имплементации норм и положений упомянутого закона", - информирует МИД.

Также сообщается, что все заявления, которые граждане Украины подали в консульские учреждения до 23 апреля, будут рассмотрены и обработаны консульскими учреждениями в полном объеме.

В МИД отметили, что временно не будут приниматься только новые заявления от определенной в новом законе категории граждан, поскольку срок рассмотрения таких заявлений может превысить время, которое осталось до вступления его в силу.

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Министерство также сообщило, что после вступления "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" в силу 18 мая 2024 года процесс принятия и рассмотрения заявлений о совершении консульских действий продолжится с учетом новых требований, вытекающих из положений закона.

Разъясняется, что после обновления данных воинского учета в ТЦК гражданин Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет с действительными военно-учетными документами будет иметь доступ к консульским услугам согласно законодательству в полном объеме.

"Механизм обновления и проверки военно-учетных данных для мужчин 18-60 лет, временно находящихся за рубежом, сейчас определяется среди доступных вариантов и согласовывается причастными государственными органами. Как только эта межведомственная работа будет завершена, дипломатические учреждения и МИД обнародуют дополнительные подробные разъяснения", - информирует МИД.

Кроме того, отмечается, что ограничения не применяются в случае, когда фактическим получателем услуг является не сам заявитель, а его несовершеннолетний ребенок или подопечное лицо.

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Отмечается, что временные ограничения никоим образом не касаются предоставления консульской помощи в случае чрезвычайных ситуаций с гражданами Украины за рубежом.

"Они касаются только представления определенной категорией граждан заявлений на получение определенных консульских услуг в определенный период. В случае попадания любого гражданина Украины в чрезвычайную ситуацию за рубежом (ДТП, задержание, стихийные бедствия и т.д.), сотрудники консульской службы будут предоставлять в рамках законодательства необходимую консульскую помощь в полном объеме", - сообщает МИД.