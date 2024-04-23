Кулеба поручил принять меры в отношении мужчин мобилизационного возраста за границей: "Это будет честно"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил принять меры в отношении мужчин мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг с приближением к вступлению в действие закона об усилении мобилизации и после вступления в силу. Об этом Дмитрий Кулеба написал в сети X, передает УНН. Об этом Дмитрий Кулеба написал в сети X, передает УНН.

Детали

Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом всегда была и остается приоритетом МИД. В то же время в условиях полномасштабной российской агрессии главным приоритетом является защита Родины от уничтожения - написал Кулеба.

Он рассказал как сейчас все выглядит. Мужчина призывного возраста выехал за границу, "показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война", - подчеркнул министр.

Кроме того, Кулеба отметил, что обязанность обновлять свои документы в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации. "Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, - то так это не работает", - подчеркнул министр.

Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению истинного отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно - сказал Кулеба.

Также рассказал, что вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг в рамках законодательства для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях с приближением к вступлению в действие закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" и после вступления его в силу.

Контекст

Ранее СМИ, ссылаясь на письмо с подписью первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги, писали, что начиная с 23 апреля мужчинам призывного возраста будет прекращено предоставление услуг в консульствах Украины. Будет возможно только оформить документы для возвращения в Украину.