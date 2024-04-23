В Варшаве украинцы выстроились в длинные очереди в центре выдачи паспортов: проблемы с документами возникли у мужчин

В сети сегодня появилось видео из одного из центров выдачи паспортов в Варшаве, где образовались огромные очереди из мужчин, передает УНН.

Телеграм-канал ТРУХА сообщал, что в сети пишут, что мужчинам не выдают готовые документы, поскольку "не работает система". Однако для детей и женщин таких ограничений нет.

Контекст

Ранее СМИ, ссылаясь на письмо с подписью первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги, писали, что начиная с 23 апреля мужчинам призывного возраста будет прекращено предоставление услуг в консульствах Украины. Будет возможно только оформить документы для возвращения в Украину.

Впоследствии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил принять меры в отношении мужчин мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг с приближением к вступлению в действие закона об усилении мобилизации и после вступления его в силу.