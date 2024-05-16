Президент Литвы вместе с супругой одели вышиванки и поздравили украинцев с праздником

В четверг, 16 мая, когда в Украине традиционно празднуют День вышиванки, президент Литвы Гитанас Науседа вместе с женой надели традиционные украинские рубашки. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение литовского лидера в соцсети X.

Детали

Науседа обнародовал фото со своей женой - супруги одели вышиванки, и поздравил президента Украины с украинским праздником.

Говорят, что вышиванка, часть украинского национального костюма и имеет силу защищать от беды и приносить удачу. Пусть это поможет приблизить Украине победу - подписал фото президент Литвы.

Напомним,

В третий четверг мая, все украинцы, представители украинской диаспоры за рубежом, а также люди, которые уважают наши национально-культурные традиции приобщаются к празднованию Всемирного дня вышиванки.