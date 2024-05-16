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Президент Литви разом із дружиною одягли вишиванки та привітали українців зі святом

Президент Литви разом із дружиною одягли вишиванки та привітали українців зі святом

Київ • УНН

 • 22667 перегляди

У День вишиванки президент Литви Гітанас Науседа з дружиною одягнули традиційні українські вишиванки, побажавши Україні перемоги та удачі через силу вишивки.

В четвер, 16 травня, коли в Україні традиційно святкують День вишиванки, президент Литви Ґітанас Науседа разом із дружиною одягнули традиційні українські сорочки. Про це пише УНН з посиланням на допис литовського лідера в соцмережі X.

Деталі

Науседа оприлюднив фото зі своєю дружиною - подружжя одягнуло вишиванки, та привітав президента України з українським святом.

Кажуть, що вишиванка, частина українського національного костюма та має силу захищати від біди та приносити удачу. Нехай це допоможе наблизити Україні  перемогу 

- підписав фото президент Литви. 

Нагадаємо

У третій четвер травня, усі українці, представники української діаспори за кордоном, а також люди, які шанують наші національно-культурні традиції долучаються до святкування Всесвітнього дня вишиванки.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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