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Всесвітній день вишиванки, Міжнародний день світла. Що ще можна відзначити 16 травня

Всесвітній день вишиванки, Міжнародний день світла. Що ще можна відзначити 16 травня

Київ • УНН

 • 139116 перегляди

Сьогодні, у третій четвер травня, усі українці, представники української діаспори за кордоном, а також люди, які шанують наші національно-культурні традиції долучаються до святкування Всесвітнього дня вишиванки, який у 2006 році започаткувала група студентів Чернівецького національного університету.

Сьогодні, у третій четвер травня, усі українці, представники української діаспори за кордоном, а також люди, які шанують наші національно-культурні традиції долучаються до святкування Всесвітнього дня вишиванки, пише УНН.

День вишиванки у 2006 році започаткувала група студентів Чернівецького національного університету. Вже за два роки до свята долучилися усі навчальні заклади Чернівців.

З кожним роком географія Дня вишиванки розширювалася. У 2011 році в Рівному в центрі міста зафіксовано зібрання більш ніж 6,5 тисячі людей, одягнених у вишиванки. Подію було занесено до Книги рекордів України.

У 2014 році до Дня вишиванки долучилися представники української діаспори у США, Канаді, Португалії, Італії, Румунії, Франції, Німеччині та навіть в рф.

В цей день в Україні та інших країнах світу відбуваються різноманітні заходи, умовою ( хоч і не обов’язковою)  - вдягнути цього дня вишиванку.

Вишиванки відомі на території України з прадавніх часів. Вважається, що вишиванки носили представники трипільської культури.

Для українців вишиванка — не тільки красива і стильна річ у гардеробі, а й символ національної свободи. Вишиту українську сорочку часто називають генетичним кодом нації.

Кожному регіону нашої країни здавна були притаманні свої особливі зразки візерунків на сорочках, іноді навіть у сусідніх селах вишиванки значно різнилися орнаментами та кольорами вишивки. Важливе значення у вишиванці має не тільки колір ниток, з яких створено візерунок, а й колір полотна, з якого зшита сорочка.

Також 16 травня відзначається Міжнародний день світла. Він був заснований у листопаді 2017 року за ініціативи ЮНЕСКО. Дата 16 травня обрана не випадково - саме в цей день у 1960 році була проведена перша вдала робота лазеру Теодора Маймана.

Метою сьогоднішньої події є привернення уваги людства до важливого значення світла як для звичайного життя, так і для наукового, культурного, мистецького розвитку.

Своє професійне свято 16 травня відзначають біографи.

Ці літератори старанно працюють над тим, аби дослідити життя людини та створити якісний і точний життєпис. Нерідко їм приходиться з головою поринати у життя видатної особистості, щоб біографія вийшла дійсно правдивою та цікавою для читача.

Шанувальники важкої музики сьогодні відзначають День хеві-металу.

16 травня 2010 року помер легендарний вокалісті гітарист Ронні Джеймс Діо  - автор багатьох безсмертних хітів, був учасником таких культових гуртів як  Rainbow, Black Sabbath, Elf, Dio і Heaven&Hell.

Любителі незвичних біологічних видів сьогодні можуть долучитися до Дня морської мавпи.

Морські мавпи (Артемії) це маленькі ракоподібні (різновид креветок), що живуть в солоних озерах. У маленьких істот є хвости, що нагадують хвіст мавпи, звідси і назва.

Унікальною особливістю цих маленьких істот є здатність до криптобіозу – стану, при якому всі метаболічні процеси, які можна виміряти, припиняються, перешкоджаючи розмноженню, розвитку та відновленню. При попаданні в правильну суміш води і поживних речовин морські мавпи можуть повернутися до життя.

У 1998 році у космос на борту шаттла Discovery у стані криптобіозу відправили близько 400 мільйонів морських мав. Вони були піддані різноманітним космічним впливам і були доставлені назад на Землю, де через вісім благополучно відновили усі свої життєві функції.

У багатьох країнах світу 16 травня проводять різноманітні заходи з нагоди Міжнародного дня поінформованості про целіакію.

Целіація – це генетичне захворювання кишківника, яке виникає в результаті пошкодження ворсинок тонкої кишки через вживання глютеновмісних продуктів.

 Глютен – різновид нерозчинних білків, котрий міститься у злакових культурах. Симптоми целіакії: діарея, біль у животі, здуття, мігрень, хронічна втома, втрата ваги тощо.

На цю недугу страждає близько 1% населення нашої планети.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобного Феодора.

Чоловік народився у 4-му столітті у Єгипті у знатній родині, однак у 14 років покинув батьків, пішов до монастиря та прийняв чернечий постриг. Багато років був настоятелем монастиря, який створив Пахомій Великий.

За свою відданість Господу Феодор отримав від нього дар зцілення та дивотворення.

Іменини 16 травня святкують Федір, Аркадій, Георгій, Петро.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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