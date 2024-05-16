Всемирный день вышиванки, Международный день света. Что еще можно отметить 16 мая

Сегодня, в третий четверг мая, все украинцы, представители украинской диаспоры за рубежом, а также люди, которые уважают наши национально-культурные традиции приобщаются к празднованию Всемирного дня вышиванки, пишет УНН.

День вышиванки в 2006 году начала группа студентов Черновицкого национального университета. Уже через два года к празднику присоединились все учебные заведения Черновцов.

С каждым годом география Дня вышиванки расширялась. В 2011 году в Ровно в центре города зафиксировано собрание более чем 6,5 тысячи человек, одетых в вышиванки. Событие было занесено в Книгу рекордов Украины.

В 2014 году ко Дню вышиванки присоединились представители украинской диаспоры в США, Канаде, Португалии, Италии, Румынии, Франции, Германии и даже в РФ.

В этот день в Украине и других странах мира проходят различные мероприятия, условием (хотя и не обязательным) - надеть в этот день вышиванку.

Вышиванки известны на территории Украины с древнейших времен. Считается, что вышиванки носили представители трипольской культуры.

Для украинцев вышиванка - не только красивая и стильная вещь в гардеробе, но и символ национальной свободы. Вышитую украинскую сорочку часто называют генетическим кодом нации.

Каждому региону нашей страны издавна были присущи свои особые образцы узоров на рубашках, иногда даже в соседних селах вышиванки значительно отличались орнаментами и цветами вышивки. Важное значение в вышиванке имеет не только цвет ниток, из которых создан узор, но и цвет полотна, из которого сшита рубашка.

Также 16 мая отмечается Международный день света. Он был учрежден в ноябре 2017 года по инициативе ЮНЕСКО. Дата 16 мая выбрана не случайно - именно в этот день в 1960 году была проведена первая удачная работа лазера Теодора Маймана.

Целью сегодняшнего события является привлечение внимания человечества к важному значению света как для обычной жизни, так и для научного, культурного, художественного развития.

Свой профессиональный праздник 16 мая отмечают биографы.

Эти литераторы усердно работают над тем, чтобы исследовать жизнь человека и создать качественное и точное жизнеописание. Нередко им приходится с головой погружаться в жизнь выдающейся личности, чтобы биография получилась действительно правдивой и интересной для читателя.

Поклонники тяжелой музыки сегодня отмечают День хеви-метала.

16 мая 2010 года умер легендарный вокалист гитарист Ронни Джеймс Дио - автор многих бессмертных хитов, был участником таких культовых групп как Rainbow, Black Sabbath, Elf, Dio и Heaven&Hell.

Любители необычных биологических видов сегодня могут приобщиться ко Дню морской обезьяны.

Морские обезьяны (Артемии) это маленькие ракообразные (разновидность креветок), живущие в соленых озерах. У маленьких существ есть хвосты, напоминающие хвост обезьяны, отсюда и название.

Уникальной особенностью этих маленьких существ является способность к криптобиозу - состоянию, при котором все метаболические процессы, которые можно измерить, приостанавливаются, препятствуя размножению, развитию и восстановлению. При попадании в правильную смесь воды и питательных веществ морские обезьяны могут вернуться к жизни.

В 1998 году в космос на борту шаттла Discovery в состоянии криптобиоза отправили около 400 миллионов морских мав. Они были подвергнуты разнообразным космическим воздействиям и были доставлены обратно на Землю, где через восемь благополучно восстановили все свои жизненные функции.

Во многих странах мира 16 мая проводят различные мероприятия по случаю Международного дня осведомленности о целиакии.

Целиация - это генетическое заболевание кишечника, которое возникает в результате повреждения ворсинок тонкой кишки из-за употребления глютеносодержащих продуктов.

Глютен - разновидность нерастворимых белков, который содержится в злаковых культурах. Симптомы целиакии: диарея, боль в животе, вздутие, мигрень, хроническая усталость, потеря веса и тому подобное.

Этим недугом страдает около 1% населения нашей планеты.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Феодора.

Мужчина родился в 4-м веке в Египте в знатной семье, однако в 14 лет покинул родителей, пошел в монастырь и принял монашеский постриг. Много лет был настоятелем монастыря, который создал Пахомий Великий.

За свою преданность Господу Феодор получил от него дар исцеления и чудотворения.

Именины 16 мая празднуют Федор, Аркадий, Георгий, Петр.