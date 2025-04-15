Гітанас Науседа

Захист портової інфраструктури є ключовим для збереження експорту продовольства з України – Міцотакіс

Захист портової інфраструктури та вільного судноплавства є ключем до збереження світового експорту продовольства з України та стримування цін на продукти харчування, заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на Глобальному саміті миру.