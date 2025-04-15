Володимир Зеленський та Кястутіс Будріс обговорили посилення оборонної підтримки України. Також ішлося про налагодження спільного виробництва дронів на території обох держав.
Тіла військових виявили після підняття бронетранспортера M88 з болота. Тривають пошуки ще одного зниклого солдата. Президент Литви висловив співчуття.
Чотири американських солдати, які зникли у Литві з тренувального полігону біля Пабраде, загинули. Генсек НАТО Марк Рютте висловив співчуття родинам та близьким.
Президент Литви заявив про готовність відправити військових в Україну в рамках миротворчої місії. Умовою є припинення вогню та підтримка інших країн Європи.
Президент Литви заявив, що Україна може завершити процедуру вступу до ЄС до 2030 року, випередивши країни Західних Балкан, такі як Сербія та Чорногорія. Все залежить від зобов’язань.
Гітанас Науседа закликає не гаяти час та посилити обороноздатність Європи і підтримку України. Президент Литви пропонує визначити дату вступу України до ЄС - 2030 рік.
Литва надасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони. Президент Науседа закликав союзників до спільного виробництва озброєння та розширення програм підготовки українських військових.
Ґітанас Науседа закликав відкрити перший кластер переговорів протягом найближчих тижнів.
Президенти Литви і Латвії, прем'єри Естонії, Іспанії та Канади, а також керівники ЄС прибули до Києва 24 лютого. На вокзалі їх зустріли Андрій Єрмак та Андрій Сибіга.
Канцлер Німеччини заявив, що мир можливий тільки за умови забезпечення суверенітету України. Німеччина не підтримає нав'язаний мир і поділ європейської та американської безпеки.
Україна очікує від нового пакету санкцій ЄС обмежень проти російської нафти та тіньового флоту. Зеленський обговорив це питання з прем'єр-міністеркою Данії під час зустрічі.
Гітанас Науседа заявив, що швидкий мир в Україні за будь-яку ціну неприйнятний і небезпечний. Він наголосив на важливості участі Європи в переговорах та необхідності повної підтримки України.
Президенти України та Литви провели переговори щодо посилення ППО та інвестицій у виробництво далекобійної зброї. Сторони також обговорили координацію позицій України, Європи та США для досягнення справедливого миру.
МЗС України розкритикувало візит словацького прем'єра Фіцо до москви та його енергетичну політику. Відомство наголосило на важливості відмови від російських енергоносіїв та диверсифікації постачання для безпеки Європи.
Гітанас Науседа розкритикував прем'єра Словаччини за зустріч з путіним щодо транзиту газу. Фіцо пояснив візит небажанням України продовжувати транзит російського газу після 2024 року.
Парламент Литви ухвалив Гінтаутаса Палуцкаса новим прем'єр-міністром країни. 45-річний комп'ютерник та заступник лідера Соціал-демократичної партії має сформувати уряд протягом 15 днів.
Президент Литви провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом щодо підтримки України та оборонного партнерства. Лідери також обговорили загрози від співпраці росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї.
Президент Литви підтвердив отримання Україною дозволу від партнерів на удари по території РФ далекобійною зброєю. США, Франція та Британія надали відповідні дозволи на використання своїх ракетних систем.
Президент Литви звинуватив Угорщину у збільшенні безпекових ризиків для Європи через спрощення в'їзду для росіян та білорусів. Нова візова схема Угорщини дозволяє громадянам цих країн в'їжджати без перевірок безпеки.
Президент України Зеленський підписав двосторонні угоди про співпрацю у сфері безпеки з президентом Литви та прем’єркою Естонії під час саміту лідерів ЄС.
Захист портової інфраструктури та вільного судноплавства є ключем до збереження світового експорту продовольства з України та стримування цін на продукти харчування, заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на Глобальному саміті миру.
Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що війна Росії проти України порушує принципи Статуту ООН, і жодна країна не має права накладати вето на суверенний вибір демократичної і суверенної держави.
Президент України Володимир Зеленський привітав литовського лідера з переобранням, обговорив майбутні міжнародні заходи та домовився про підписання двосторонньої угоди найближчим часом.
Гітанас Науседа був переобраний на другий термін на посаду президента Литви, і Володимир Зеленський привітав його з перемогою.
Президент Литви Гітанас Науседа переобрався на другий термін, набравши 75% голосів у другому турі президентських виборів.
Чинний президент Гітанас Науседа лідирує з 76,64% голосів у другому турі президентських виборів у Литві, а прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте - з 23,85%.
У Литві триває другий тур президентських виборів. Суперницею чинного президента Гітанаса Науседи є Інгріда Шимоніте, яка наразі обіймає посаду глави уряду.
У День вишиванки президент Литви Гітанас Науседа з дружиною одягнули традиційні українські вишиванки, побажавши Україні перемоги та удачі через силу вишивки.
Гітанас Науседа та Інгріда Шимоніте зустрінуться у другому турі президентських виборів у Литві. У першому турі Науседа отримав 44,19% голосів виборців, а Шимоніте - 19,78%.
Сьогодні литовці голосуватимуть на президентських виборах, де чинний президент Гітанас Науседа має всі шанси на перемогу завдяки своїй підтримці України та зосередженню на питаннях безпеки.