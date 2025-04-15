Гітанас Науседа

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21137 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 139719 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 127440 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129436 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193493 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76944 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Зеленський обговорив із главою МЗС Литви налагодження спільного виробництва дронів

Володимир Зеленський та Кястутіс Будріс обговорили посилення оборонної підтримки України. Також ішлося про налагодження спільного виробництва дронів на території обох держав.

Війна • 1 квітня, 18:11 • 25430 перегляди

У Литві знайдено загиблими трьох американських солдатів, які раніше зникли безвісти

Тіла військових виявили після підняття бронетранспортера M88 з болота. Тривають пошуки ще одного зниклого солдата. Президент Литви висловив співчуття.

Новини Світу • 31 березня, 14:49 • 25697 перегляди

Генсек НАТО підтвердив, що зниклі безвісти солдати США "загинули під час інциденту" в Литві

Чотири американських солдати, які зникли у Литві з тренувального полігону біля Пабраде, загинули. Генсек НАТО Марк Рютте висловив співчуття родинам та близьким.

Новини Світу • 26 березня, 18:31 • 30799 перегляди

Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

Президент Литви заявив про готовність відправити військових в Україну в рамках миротворчої місії. Умовою є припинення вогню та підтримка інших країн Європи.

Війна • 21 березня, 10:15 • 102105 перегляди

Україна може приєднатися до ЄС раніше за країни Балкан - президент Литви

Президент Литви заявив, що Україна може завершити процедуру вступу до ЄС до 2030 року, випередивши країни Західних Балкан, такі як Сербія та Чорногорія. Все залежить від зобов’язань.

Політика • 20 березня, 11:37 • 13692 перегляди

Президент Литви перед самітом наполягає на встановленні дати вступу України до ЄС

Гітанас Науседа закликає не гаяти час та посилити обороноздатність Європи і підтримку України. Президент Литви пропонує визначити дату вступу України до ЄС - 2030 рік.

Війна • 6 березня, 12:24 • 13813 перегляди

Литва надасть додаткові системи ППО для України

Литва надасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони. Президент Науседа закликав союзників до спільного виробництва озброєння та розширення програм підготовки українських військових.

Політика • 24 лютого, 10:13 • 18005 перегляди

Президент Литви запропонував прискорити вступ України до ЄС до 1 січня 2030 року

Ґітанас Науседа закликав відкрити перший кластер переговорів протягом найближчих тижнів.

Політика • 24 лютого, 09:33 • 109391 перегляди

Лідери країн Балтії, Іспанії і Канади прибули до Києва у річницю вторгнення рф

Президенти Литви і Латвії, прем'єри Естонії, Іспанії та Канади, а також керівники ЄС прибули до Києва 24 лютого. На вокзалі їх зустріли Андрій Єрмак та Андрій Сибіга.

Політика • 24 лютого, 06:30 • 35809 перегляди

Німеччина ніколи не підтримає нав'язаний Україні мир - Шольц

Канцлер Німеччини заявив, що мир можливий тільки за умови забезпечення суверенітету України. Німеччина не підтримає нав'язаний мир і поділ європейської та американської безпеки.

Війна • 15 лютого, 09:28 • 30731 перегляди

Зеленський розкрив очікування від 16-го пакету санкцій ЄС проти рф

Україна очікує від нового пакету санкцій ЄС обмежень проти російської нафти та тіньового флоту. Зеленський обговорив це питання з прем'єр-міністеркою Данії під час зустрічі.

Війна • 14 лютого, 18:37 • 124823 перегляди

Президент Литви розкрив небезпеку швидкого миру в Україні

Гітанас Науседа заявив, що швидкий мир в Україні за будь-яку ціну неприйнятний і небезпечний. Він наголосив на важливості участі Європи в переговорах та необхідності повної підтримки України.

Війна • 14 лютого, 17:12 • 46426 перегляди

Зеленський і Наусєда обговорили посилення ППО та інвестиції в українське озброєння

Президенти України та Литви провели переговори щодо посилення ППО та інвестицій у виробництво далекобійної зброї. Сторони також обговорили координацію позицій України, Європи та США для досягнення справедливого миру.

Війна • 14 лютого, 17:07 • 40622 перегляди

Недалекоглядність енергетичної політики Фіцо створює загрози для Європи: МЗС про візит прем'єра Словаччини до рф

МЗС України розкритикувало візит словацького прем'єра Фіцо до москви та його енергетичну політику. Відомство наголосило на важливості відмови від російських енергоносіїв та диверсифікації постачання для безпеки Європи.

Політика • 23 грудня, 19:54 • 29470 перегляди

"Як дешево коштує ваша любов?": Науседа розкритикував візит Фіцо до москви

Гітанас Науседа розкритикував прем'єра Словаччини за зустріч з путіним щодо транзиту газу. Фіцо пояснив візит небажанням України продовжувати транзит російського газу після 2024 року.

Новини Світу • 23 грудня, 10:59 • 14952 перегляди

У Литві новий прем'єр-міністр: хто ним став

Парламент Литви ухвалив Гінтаутаса Палуцкаса новим прем'єр-міністром країни. 45-річний комп'ютерник та заступник лідера Соціал-демократичної партії має сформувати уряд протягом 15 днів.

Новини Світу • 21 листопада, 15:45 • 17125 перегляди

Президент Литви обговорив із Трампом питання підтримки України

Президент Литви провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом щодо підтримки України та оборонного партнерства. Лідери також обговорили загрози від співпраці росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Війна • 19 листопада, 15:14 • 19429 перегляди

Президент Литви підтвердив дозвіл Україні бити далекобійними ракетами по рф

Президент Литви підтвердив отримання Україною дозволу від партнерів на удари по території РФ далекобійною зброєю. США, Франція та Британія надали відповідні дозволи на використання своїх ракетних систем.

Війна • 18 листопада, 07:22 • 21096 перегляди

У Литві звинуватили Угорщину у безпекових ризиках для Європи через спрощення в'їзду для росіян та білорусів

Президент Литви звинуватив Угорщину у збільшенні безпекових ризиків для Європи через спрощення в'їзду для росіян та білорусів. Нова візова схема Угорщини дозволяє громадянам цих країн в'їжджати без перевірок безпеки.

Новини Світу • 1 серпня, 12:02 • 14506 перегляди

Зеленський підписав угоди про безпекову співпрацю з Литвою та Естонією

Президент України Зеленський підписав двосторонні угоди про співпрацю у сфері безпеки з президентом Литви та прем’єркою Естонії під час саміту лідерів ЄС.

Війна • 27 червня, 12:57 • 24805 перегляди

Захист портової інфраструктури є ключовим для збереження експорту продовольства з України – Міцотакіс

Захист портової інфраструктури та вільного судноплавства є ключем до збереження світового експорту продовольства з України та стримування цін на продукти харчування, заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на Глобальному саміті миру.

Економіка • 16 червня, 11:20 • 30026 перегляди

Жодна країна не має права вето проти суверенного вибору демократичної та суверенної держави - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що війна Росії проти України порушує принципи Статуту ООН, і жодна країна не має права накладати вето на суверенний вибір демократичної і суверенної держави.

Політика • 16 червня, 10:26 • 25903 перегляди

Зеленський домовився з президентом Литви про двосторонню угоду в рамках декларації G7

Президент України Володимир Зеленський привітав литовського лідера з переобранням, обговорив майбутні міжнародні заходи та домовився про підписання двосторонньої угоди найближчим часом.

Політика • 27 травня, 11:37 • 14600 перегляди

Зеленський привітав Науседу з переобранням на посаду президента Литви

Гітанас Науседа був переобраний на другий термін на посаду президента Литви, і Володимир Зеленський привітав його з перемогою.

Політика • 27 травня, 01:24 • 27322 перегляди

Президент Литви Науседа переміг у другому турі виборів

Президент Литви Гітанас Науседа переобрався на другий термін, набравши 75% голосів у другому турі президентських виборів.

Політика • 27 травня, 00:24 • 25712 перегляди

На виборах у Литві лідирує чинний президент Науседа

Чинний президент Гітанас Науседа лідирує з 76,64% голосів у другому турі президентських виборів у Литві, а прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте - з 23,85%.

Політика • 26 травня, 21:07 • 22219 перегляди

У Литві триває другий тур виборів президента

У Литві триває другий тур президентських виборів. Суперницею чинного президента Гітанаса Науседи є Інгріда Шимоніте, яка наразі обіймає посаду глави уряду.

Новини Світу • 26 травня, 11:53 • 24131 перегляди

Президент Литви разом із дружиною одягли вишиванки та привітали українців зі святом

У День вишиванки президент Литви Гітанас Науседа з дружиною одягнули традиційні українські вишиванки, побажавши Україні перемоги та удачі через силу вишивки.

Політика • 16 травня, 10:21 • 22671 перегляди

Президентські вибори у Литві: хто зустрінеться у другому турі і як кандидати підтримують Україну

Гітанас Науседа та Інгріда Шимоніте зустрінуться у другому турі президентських виборів у Литві. У першому турі Науседа отримав 44,19% голосів виборців, а Шимоніте - 19,78%.

Політика • 13 травня, 06:52 • 25726 перегляди

У Литві пройдуть президентські вибори: ймовірно, переможе Науседа

Сьогодні литовці голосуватимуть на президентських виборах, де чинний президент Гітанас Науседа має всі шанси на перемогу завдяки своїй підтримці України та зосередженню на питаннях безпеки.

Політика • 12 травня, 02:31 • 110770 перегляди