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Зеленський розкрив очікування від 16-го пакету санкцій ЄС проти рф

Зеленський розкрив очікування від 16-го пакету санкцій ЄС проти рф

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Україна очікує від нового пакету санкцій ЄС обмежень проти російської нафти та тіньового флоту. Зеленський обговорив це питання з прем'єр-міністеркою Данії під час зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує від 16-го пакету санкцій Євросоюзу обмежень проти російської нафти, тіньового флоту, а також капітанів і членів екіпажів. Про це глава держави заявив після зустрічі з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, передає УНН.

Очікуємо, що 16-й пакет санкцій ЄС стосуватиметься російської нафти і всього тіньового флоту, а також капітанів і членів екіпажів 

- зазначив Зеленський.

Він також подякував за данську модель прямих інвестицій в українське оборонне виробництво, яка вже рік успішно реалізується.

Крім того, Зеленський повідомив, що під час зустрічі йшлося про координацію з партнерами, посилення оборонної підтримки, протидію російському тіньовому флоту та збереження єдності Європи заради справедливого й тривалого миру.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський обговорив оборонну підтримку з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою. 

Юлія Гаврилюк

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