Зеленський розкрив очікування від 16-го пакету санкцій ЄС проти рф

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує від 16-го пакету санкцій Євросоюзу обмежень проти російської нафти, тіньового флоту, а також капітанів і членів екіпажів. Про це глава держави заявив після зустрічі з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, передає УНН.

Очікуємо, що 16-й пакет санкцій ЄС стосуватиметься російської нафти і всього тіньового флоту, а також капітанів і членів екіпажів