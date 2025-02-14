Зеленський розкрив очікування від 16-го пакету санкцій ЄС проти рф
Київ • УНН
Україна очікує від нового пакету санкцій ЄС обмежень проти російської нафти та тіньового флоту. Зеленський обговорив це питання з прем'єр-міністеркою Данії під час зустрічі.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує від 16-го пакету санкцій Євросоюзу обмежень проти російської нафти, тіньового флоту, а також капітанів і членів екіпажів. Про це глава держави заявив після зустрічі з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, передає УНН.
Очікуємо, що 16-й пакет санкцій ЄС стосуватиметься російської нафти і всього тіньового флоту, а також капітанів і членів екіпажів
Він також подякував за данську модель прямих інвестицій в українське оборонне виробництво, яка вже рік успішно реалізується.
Крім того, Зеленський повідомив, що під час зустрічі йшлося про координацію з партнерами, посилення оборонної підтримки, протидію російському тіньовому флоту та збереження єдності Європи заради справедливого й тривалого миру.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський обговорив оборонну підтримку з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою.