Зеленський і Наусєда обговорили посилення ППО та інвестиції в українське озброєння
Київ • УНН
Президенти України та Литви провели переговори щодо посилення ППО та інвестицій у виробництво далекобійної зброї. Сторони також обговорили координацію позицій України, Європи та США для досягнення справедливого миру.
Президент України Володимир Зеленський обговорив оборонну підтримку з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою, зокрема посилення ППО. Про це він написав у Telegram, передає УНН.
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Також однією з тем було продовження інвестицій в українське виробництво далекобійної зброї.
Окрему увагу приділили координації зусиль для напрацювання єдиної позиції України, Європи та США і крокам, які посилять нашу державу. Закінчити війну справедливим і тривалим миром – спільна мета всіх союзників,
Він подякував Литві за те, що впродовж усього періоду повномасштабного вторгнення країна надає допомогу в усіх сферах.
Нагадаємо
У Мюнхені розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.