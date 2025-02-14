Зеленський і Наусєда обговорили посилення ППО та інвестиції в українське озброєння

Президент України Володимир Зеленський обговорив оборонну підтримку з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою, зокрема посилення ППО. Про це він написав у Telegram, передає УНН.



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Також однією з тем було продовження інвестицій в українське виробництво далекобійної зброї.

Окрему увагу приділили координації зусиль для напрацювання єдиної позиції України, Європи та США і крокам, які посилять нашу державу. Закінчити війну справедливим і тривалим миром – спільна мета всіх союзників,