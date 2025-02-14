Зеленский и Науседа обсудили усиление ПВО и инвестиции в украинское вооружение
Киев • УНН
Президенты Украины и Литвы провели переговоры по усилению ПВО и инвестиций в производство дальнобойного оружия. Стороны также обсудили координацию позиций Украины, Европы и США для достижения справедливого мира.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил оборонную поддержку с Президентом Литвы Гитанасом Науседой, в частности усиление ПВО. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.
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Также одной из тем было продолжение инвестиций в украинское производство дальнобойного оружия.
Отдельное внимание уделили координации усилий для выработки единой позиции Украины, Европы и США и шагам, которые усилят наше государство. Закончить войну справедливым и длительным миром - общая цель всех союзников,
Он поблагодарил Литву за то, что на протяжении всего периода полномасштабного вторжения страна оказывает помощь во всех сферах.
Напомним
В Мюнхене началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.