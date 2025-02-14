Зеленский и Науседа обсудили усиление ПВО и инвестиции в украинское вооружение

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил оборонную поддержку с Президентом Литвы Гитанасом Науседой, в частности усиление ПВО. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.



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Также одной из тем было продолжение инвестиций в украинское производство дальнобойного оружия.

Отдельное внимание уделили координации усилий для выработки единой позиции Украины, Европы и США и шагам, которые усилят наше государство. Закончить войну справедливым и длительным миром - общая цель всех союзников,