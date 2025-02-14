Зеленський та віцепрезидент США проводять зустріч у Мюнхені

У Мюнхені розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса, передає УНН.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом може відбутися сьогодні або завтра, залежно від обставин.

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки.