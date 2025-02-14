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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127510 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186306 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150129 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140699 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118442 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108459 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Зеленський може зустрітись з Венсом сьогодні або завтра 

Зеленський може зустрітись з Венсом сьогодні або завтра 

Київ • УНН

 • 33843 перегляди

Президент України повідомив про ймовірну зустріч з Джей Ді Венсом сьогодні або завтра на Мюнхенській безпековій конференції. Зеленський також процитував слова Трампа про готовність зустрітися у Вашингтоні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом може відбутися сьогодні або завтра, залежно від обставин. Про це він заявив під час Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН

"Можливо сьогодні я зустрінусь із віцепрезидентом США Венсом, але я тут лише до завтра, тому це може бути й завтра. Як сказав до мене Трамп: "Я завжди у Вашингтоні, приїжджай коли хочеш", - сказав Зеленський.

Венс: США розглядають відправку військ в Україну в разі відмови рф від миру14.02.25, 07:31 • 42016 переглядiв

Нагадаємо

Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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