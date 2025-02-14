Зеленський може зустрітись з Венсом сьогодні або завтра 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом може відбутися сьогодні або завтра, залежно від обставин. Про це він заявив під час Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

"Можливо сьогодні я зустрінусь із віцепрезидентом США Венсом, але я тут лише до завтра, тому це може бути й завтра. Як сказав до мене Трамп: "Я завжди у Вашингтоні, приїжджай коли хочеш", - сказав Зеленський.

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки.