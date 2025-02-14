Зеленський може зустрітись з Венсом сьогодні або завтра
Київ • УНН
Президент України повідомив про ймовірну зустріч з Джей Ді Венсом сьогодні або завтра на Мюнхенській безпековій конференції. Зеленський також процитував слова Трампа про готовність зустрітися у Вашингтоні.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом може відбутися сьогодні або завтра, залежно від обставин. Про це він заявив під час Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.
"Можливо сьогодні я зустрінусь із віцепрезидентом США Венсом, але я тут лише до завтра, тому це може бути й завтра. Як сказав до мене Трамп: "Я завжди у Вашингтоні, приїжджай коли хочеш", - сказав Зеленський.
Венс: США розглядають відправку військ в Україну в разі відмови рф від миру14.02.25, 07:31 • 42016 переглядiв
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Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки.