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Зеленский может встретиться с Вэнсом сегодня или завтра

Зеленский может встретиться с Вэнсом сегодня или завтра

Киев  •  УНН

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Президент Украины сообщил о вероятной встрече с Джей Ди Вэнсом сегодня или завтра на Мюнхенской конференции по безопасности. Зеленский также процитировал слова Трампа о готовности встретиться в Вашингтоне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом может состояться сегодня или завтра, в зависимости от обстоятельств. Об этом он заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН

"Возможно сегодня я встречусь с вице-президентом США Вэнсом, но я здесь только до завтра, поэтому это может быть и завтра. Как сказал мне Трамп: "Я всегда в Вашингтоне, приезжай когда хочешь", - сказал Зеленский.

Вэнс: США рассматривают отправку войск в Украину в случае отказа рф от мира14.02.25, 07:31 • 36291 просмотр

Напомним

Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
j-d-vensДж. Д. Вэнс
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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