Зеленский может встретиться с Вэнсом сегодня или завтра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом может состояться сегодня или завтра, в зависимости от обстоятельств. Об этом он заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

"Возможно сегодня я встречусь с вице-президентом США Вэнсом, но я здесь только до завтра, поэтому это может быть и завтра. Как сказал мне Трамп: "Я всегда в Вашингтоне, приезжай когда хочешь", - сказал Зеленский.

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Напомним

Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности.